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"Ситуація на межі": Буданов дав оцінку загростренню обстановки на фронті

Україна, Вівторок 14 травня 2024 10:23
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"Ситуація на межі": Буданов дав оцінку загростренню обстановки на фронті Фото: голова ГУР МО Кирило Буданов (rbc ua)
Автор: Ярослава Борзова

Наразі на фронті ситуація наближається до критичної. Українські сили зможуть укріпити свої позиції та стабілізувати фронт протягом наступних кількох днів.

Про це заявив голова ГУР МО Кирило Буданов, повідомляє РБК-Україна з посиланням на його інтерв'ю The New York Times.

"Ситуація на межі. Щогодини вона наближається до критичної", - заявив Буданов по відеозв'язку з бункера в Харкові.

У видання зауважують, що наразі його оцінка ситуації перегукується з оцінками інших українських офіцерів, які останніми днями заявляли, що військові перспективи країни погіршуються.

Це пов'язують як і з критичною нестачею боєприпасів та чисельністю особового складу військ. Надто на тлі багатомісячного ухвалення пакету допомоги на суму 60,8 мільярдів доларів зі США, зброя з якого ледве почала надходити до України.

Де зосередились українські війська

Буданов вважає, що російські атаки на північному сході мають на меті розтягнути і без того нечисленні резерви українських солдатів і відволікти їх від участі в бойових діях в інших місцях.

"Це саме те, що відбувається зараз", - визнав він.

За словами начальника ГУР, українська армія намагається перекинути війська з інших ділянок фронту, щоб зміцнити оборону на північному сході, але знайти особовий склад дуже складно.

"Всі наші сили або тут (Харківська область - ред.), або в Часовому Ярі. Я використав все, що у нас є. На жаль, у нас більше нікого немає в резерві", - сказав він.

Однак попри це, за оцінками генерала Буданова, українські сили зможуть укріпити свої позиції і стабілізувати фронт протягом наступних кількох днів.

Мета загарбників

На думку голови ГУР, мета росіян на північному сході - посіяти паніку і розгубленість у регіоні.

"Наразі наше завдання - стабілізувати лінію фронту, а потім почати відтісняти їх назад через кордон", - сказав він, додавши, що підтягування українських резервів дозволило "частково зірвати їхні плани".

ГУР у Харківській області

Нагадаємо, що російські окупанти пішли в активний наступ на північно-східні регіони Харківської області. Одними з тих, хто наразі посилено відбиває атаки загарбників, є бійці ГУР, які виконують на полі бою різні задачі з протидії планам окупантів.

Так сьогодні повідомлялось, що розвідники у Харківській області провели серію успішних ударів по окупантах та їхній техніці.

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