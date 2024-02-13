Командирам стане простіше списувати військове майно. Кабмін дав доручення

"Третя наша мета - дебюрократизація армії. Уже спрощено облік військового майна. Командири не витрачатимуть більшу частину свого часу на заповнення документів. Облік відбуватиметься в електронній формі. Важливо, щоб перехід від паперу до цифри відбувся впорядковано і швидко", - сказав він.

За його словами, Міноборони було доручено в стислі терміни продовжити спрощення.

Йдеться про те, що командири мають отримати право списувати військове майно своїм наказом без погодження з вищими посадовими особами. Це стосується майна вартістю до 100 тисяч неоподатковуваних мінімумів доходів громадян, це орієнтовно 1,7 млн гривень.

Про що конкретно йдеться

"Ці норми не поширюватимуться безпосередньо на зброю, але дають можливість списувати без зайвої тяганини знищені дрони, боєприпаси, автомобілі та інше майно", - додав прем'єр.

Таким чином офіцери зосередяться на виконанні бойових завдань, а не на бюрократичному листуванні.

Списання військового майна

Раніше Верховна рада ухвалила закон про спрощення процедури списання військового майна на період дії воєнного стану. Документ підтримали 302 депутати.

Також повідомлялося, що списувати втрачене в бою військове майно можна буде за спрощеною процедурою - за два тижні замість шести місяців. Відповідний наказ ухвалило Міністерство оборони України.