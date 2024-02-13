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Командирам станет проще списывать военное имущество. Кабмин дал поручение

Архивное фото: премьер-министр Украины Денис Шмыгаль (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Дмитрий Браславский

В Украине продолжается процесс дебюрократизации армии, правительство хочет разрешить военным списывать уничтоженные боеприпасы и дроны без согласования с командованием.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на премьер-министра Украины Дениса Шмыгаля.

"Третья наша цель - дебюрократизация армии. Уже упрощен учет военного имущества. Командиры не будут тратить большую часть своего времени на заполнение документов. Учет будет происходить в электронной форме. Важно, чтобы переход от бумаги к цифре состоялся упорядоченно и быстро", - сказал он.

По его словам, Минобороны было поручено в сжатые сроки продолжить упрощение.

Речь идет о том, что командиры должны получить право списывать военное имущество своим приказом без согласования с высшими должностными лицами. Это касается имущества стоимостью до 100 тысяч необлагаемых минимумов доходов граждан, это ориентировочно 1,7 млн гривен.

О чем конкретно идет речь

"Эти нормы не будут распространяться непосредственно на оружие, но дают возможность списывать без лишней волокиты уничтоженные дроны, боеприпасы, автомобили и другое имущество", - добавил премьер. 

Таким образом офицеры сосредоточатся на выполнении боевых задач, а не на бюрократической переписке.

Списание военного имущества

Ранее Верховная рада приняла закон об упрощении процедуры списания военного имущества на период действия военного положения. Документ поддержали 302 депутата.

Также сообщалось, что списывать утраченное в бою военное имущество можно будет по упрощенной процедуре - через две недели вместо шести месяцев. Соответствующий приказ приняло Министерство обороны Украины.

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