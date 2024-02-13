Командирам станет проще списывать военное имущество. Кабмин дал поручение

В Украине продолжается процесс дебюрократизации армии, правительство хочет разрешить военным списывать уничтоженные боеприпасы и дроны без согласования с командованием.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на премьер-министра Украины Дениса Шмыгаля.
"Третья наша цель - дебюрократизация армии. Уже упрощен учет военного имущества. Командиры не будут тратить большую часть своего времени на заполнение документов. Учет будет происходить в электронной форме. Важно, чтобы переход от бумаги к цифре состоялся упорядоченно и быстро", - сказал он.
По его словам, Минобороны было поручено в сжатые сроки продолжить упрощение.
Речь идет о том, что командиры должны получить право списывать военное имущество своим приказом без согласования с высшими должностными лицами. Это касается имущества стоимостью до 100 тысяч необлагаемых минимумов доходов граждан, это ориентировочно 1,7 млн гривен.
"Эти нормы не будут распространяться непосредственно на оружие, но дают возможность списывать без лишней волокиты уничтоженные дроны, боеприпасы, автомобили и другое имущество", - добавил премьер.
Таким образом офицеры сосредоточатся на выполнении боевых задач, а не на бюрократической переписке.
Ранее Верховная рада приняла закон об упрощении процедуры списания военного имущества на период действия военного положения. Документ поддержали 302 депутата.
Также сообщалось, что списывать утраченное в бою военное имущество можно будет по упрощенной процедуре - через две недели вместо шести месяцев. Соответствующий приказ приняло Министерство обороны Украины.
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