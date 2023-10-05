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Рада спростила процедуру списання військового майна

Україна, Четвер 05 жовтня 2023 12:52
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Рада спростила процедуру списання військового майна Фото: Рада спростила процедуру (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Олександр Білоус

Верховна рада ухвалила закон про спрощення процедури списання військового майна на період дії воєнного стану. Документ підтримали 302 депутати.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на нардепа Ярослава Железняка в Telegram.

Законом (проект №10039) надаються додаткові повноваження командирам військових частин списувати військове майно незалежно від номенклатури служб забезпечення (крім зброї) вартістю за одиницю військового майна або за одним актом до 100 тисяч неоподатковуваних мінімумів доходів громадян(1,7 млн гривень) за спрощеною процедурою.

"Завданням закону є спрощення процедури списання військового майна, що було втрачене (знищене, зруйноване) внаслідок воєнних (бойових) дій", - йдеться в пояснювальній записці до проекту.

Нагадаємо, в Україні створили Реєстр пошкодженого та знищеного під час війни майна. У ньому буде зберігатись інформація про житлові будівлі та інші споруди, що були зруйновані під час російського вторгнення.

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