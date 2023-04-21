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Командира танка РФ засудили до 11 років тюрми за пограбування жителя Київської області

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Київська область, П'ятниця 21 квітня 2023 19:28
Командира танка РФ засудили до 11 років тюрми за пограбування жителя Київської області Фото: Танкіст армії РФ (GettyImages)
Автор: Дмитро Браславський

Командир російського танка під час часткової окупації Київської області пограбував місцевого жителя. Правоохоронці ідентифікували його, а суд призначив покарання у вигляді позбавлення волі строком на 11 років.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на сторінку Офісу генерального прокурора.

"Під час тимчасової окупації Макарівського району Київської області командир танка ЗС РФ, родом з Бурятії, напав і незаконно позбавив волі місцевого жителя", - йдеться у повідомленні.

Зазначається, що окупант погрожував чоловікові розстрілом та пограбував його. Російський військовослужбовець примусив показати йому безпечну дорогу до місця розташування підрозділу окупантів. Потерпілому вдалося втекти по дорозі до села.

Військовослужбовця Збройних сил РФ визнано винним та засуджено за порушення законів та звичаїв війни та призначено покарання у вигляді позбавлення волі строком на 11 років.

Нагадаємо, що житель Львова у соціальних мережах закликав розділити Україну та утворити "нову державу". Чоловіка затримали та засудили до 5 років 6 місяців позбавлення волі.

Зрадника, який "зливав" позиції Сил оборони у Дніпропетровській області своєму сину-військовому РФ, засудили до 15 років в'язниці.

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