Командира танка РФ приговорили к 11 годам тюрьмы за ограбление жителя Киевской области

Командир российского танка во время частичной оккупации в Киевской области ограбил местного жителя. Правоохранители его идентифицировали, а суд назначил наказание в виде лишения свободы сроком на 11 лет.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на страницу Офиса генерального прокурора.

"Во время временной оккупации Макаровского района Киевской области командир танка ВС РФ, родом из Бурятии, напал и незаконно лишил свободы местного жителя", - говорится в сообщении.

Отмечается, что оккупант угрожал мужчине расстрелом и ограбил его. Российский военнослужащий заставил показать ему безопасный путь к месту нахождения подразделения оккупантов. Пострадавшему удалось скрыться по дороге в село.

Военнослужащий Вооруженных сил РФ признан виновным и осужден за нарушение законов и обычаев войны и назначен наказание в виде лишения свободы сроком на 11 лет.