Командира КПВВ "Новотроїцьке" затримали за вимагання хабарів

Фото: правоохоронці затримали прикордонників за вимагання хабарів (fb.com LlutsenkoYuri)

Правоохоронці зафіксували понад 70 фактів вимагання хабарів

Правоохоронці затримали командира відділення контрольного пункту в'їзду-виїзду "Новотроїцьке" та ще декількох прикордонників за систематичне вимагання хабарів. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на сторінку генпрокурора Юрія Луценка у Facebook.

Як повідомив генпрокурор, військова прокуратура спільно з Державним бюро розслідувань та Міністерством внутрішніх справ затримали заступника Донецького прикордонного загону, командира відділення КПВВ "Новотроїцьке" та 6 інспекторів прикордонної служби за вимагання хабарів у перевізників.

"Всього зафіксовано понад 70 фактів вимагання коштів на суму близько 600 тис. грн у перевізників", - зазначив Луценко.

Нагадаємо, раніше у Хмельницькій області правоохоронці затримали головного ревізора-інспектора Державної фіскальної служби за вимагання та отримання хабаря у місцевого підприємця в розмірі 15 тис. гривень. Інспектор обіцяв "не помітити" неоформлених працівників підприємства.

РБК-Україна писало, що в Одесі затримали працівника поліції, який вимагав від одеситки, яка здійснює торгівлю тютюновими виробами, хабар у розмірі 2 тис. доларів. Затримання відбулося під час презентації курортної поліції, на очах в особового складу поліції, Нацгвардії та рятувальників.