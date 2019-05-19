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В Хмельницкой обл. на взятке задержали главного инспектора налоговой

Новости » Происшествия    19.05.2019 - 10:47
В Хмельницкой обл. на взятке задержали главного инспектора налоговой
Фото: инспектора налоговой задержали на взятке (dbr.gov.ua)

Инспектор обещал "не заметить" неоформленных работников предприятия

В Хмельницкой области правоохранители задержали главного ревизора-инспектора Государственной фискальной службы за вымогательство и получение денежного вознаграждения у предпринимателя. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу Государственного бюро расследований (ГБР).

Как сообщается, инспектор требовал и получил 15 тыс. гривен от местного предпринимателя за неналожение на него штрафа и непривлечение к ответственности за нарушение трудового законодательства. Налоговик обещал "не заметить" использование труда неоформленных работников.

Отмечается, что за каждого неоформленного работника предусматривается штраф в размере более 125 тыс. гривен. Инспектор задержан в порядке ст. 208 Уголовного процессуального кодекса Украины.

"Решается вопрос о сообщение задержанному о подозрении в получении неправомерной выгоды служебным лицом (ч.3 ст. 368 Уголовного кодекса Украины)", - добавили в ГБР.

Задержанному грозит наказание в виде лишения свободы от 5 до 10 лет с лишением права занимать определенные должности сроком до 3 лет.

 

Напомним, ранее в Одессе задержали сотрудника полиции, который требовал от одесситки, которая осуществляет торговлю табачными изделиями, взятку в размере 2 тыс. долларов. Задержание произошло во время презентации курортной полиции, на глазах у личного состава полиции, Нацгвардии и спасателей.

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