Командир захваченного Россией катера отказался давать "показания" ФСБ

Иллюстративное фото (УНИАН)

Почти вся команда катера "Бердянска" получила ранения в результате боестолкновения с россиянами в Азовском море

Командир малого бронекатера Военно-морских сил Украины "Бердянск", старший лейтенант Роман Мокряк отказался отвечать на вопросы сотрудников российской Федеральной службы безопасности. Об этом сообщили правозащитники, передает РБК-Украина со ссылкой на "Думскую".

Правозащитники, которые занимаются правовой поддержкой украинских пленных в оккупированном Крыму, рассказали, что Мокряк отказался "признаваться" на видео в не совершенных им преступлениях.

"Он отличный офицер и смелый человек. Послал чекистов по известному адресу", сообщил собеседник издания.

Фото: Роман Мокряк в "суде"

В ходе столкновения с российскими кораблями возле полуострова катер Мокряка был обстрелян россиянами, почти вся команда "Бердянска" получила ранения, командир был вынужден лечь в дрейф и сдаться.

Напомним, 27 ноября "Киевский райсуд Симферополя" назначил два месяца ареста задержанному РФ украинскому военнослужащему Роману Мокряку, командиру бронекатера "Бердянск", и еще 14 украинским морякам.