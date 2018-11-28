Командир захопленого Росією катера відмовився давати "свідчення" ФСБ

Ілюстративне фото (УНІАН)

Майже вся команда катера "Бердянська" отримала поранення в результаті зіткнення з росіянами в Азовському морі

Командир малого бронекатера Військово-морських сил України "Бердянськ", старший лейтенант Роман Мокряк відмовився відповідати на запитання співробітників російської Федеральної служби безпеки. Про це повідомили правозахисники, передає РБК-Україна з посиланням на "Думскую".

Правозахисники, які займаються правовою підтримкою українських полонених в окупованому Криму, розповіли, що Мокряк відмовився "зізнаватися" на відео у не скоєних ним злочинах.

"Він чудовий офіцер і смілива людина. Послав чекістів за відомою адресою", - повідомив співрозмовник видання.

Фото: Роман Мокряк у "суді"

Під час зіткнення з російськими кораблями біля півострова катер Мокряка був обстріляний росіянами, майже вся команда "Бердянська" отримала поранення, командир був змушений лягти в дрейф і здатися.

Нагадаємо, 27 листопада "Київський райсуд Сімферополя" призначив два місяці арешту затриманому РФ українському військовослужбовцю Романові Мокряку, командиру бронекатера "Бердянськ", і ще 14 українським морякам.