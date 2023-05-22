Командир Третьої штурмової бригади розповів, що відбувається в Бахмуті

Операції 3-ої окремої штурмової бригади йдуть каскадом. Вони дозволяють покращити тактичне становище на всьому Бахмутському напрямку.
Про це в інтерв'ю РБК-Україна розповів т.в.о. командира 3-ї ОШБр, майор Родіон Кудряшов.
"Що зараз відбувається на Бахмутському напрямку? Це гряда операцій, яку проводить 3-я окрема штурмова бригада. Це наступальні операції по відновленню та покращенню позицій в нашій смузі відповідальності і взагалі по всій лінії Бахмутського напрямку", - сказав він.
За його словами, користуючись тим моментом, що ворог зараз слабкий, ворог виснажився, ворог не має тих сил, яких він мав ще у лютому цього року, ЗСУ реалізують певні дії щодо поновлення, відновлення і покращення позицій.
"Ці операції йдуть каскадом, тобто по нарощуванню. Ми намагаємося щупати слабкі місця ворога і поступово, покроково намагаємося витискати його, займаючи вигідні нам позиції, переймаючи ініціативу і маючи позитивну динаміку саме в ділянках у смузі відповідальності бригади", - додав він.
Кудряшов повідомив, що це три операції, які включають в себе всі засоби та сили бригади, а саме залучення танків, артилерійських дивізіонів, артилерії "старшего начальника". Також є залучення штурмових піхотних і механізованих підрозділів і залучення сучасних видів розвідки, контролю переднього краю - це безпілотні літальні апарати, бойові дрони.
І в комбінації всі ці дії дають певний успіх - покращення як оперативної ситуації в смузі відповідальності 3-ої окремої штурмової бригади, так і тактичне поліпшення становища на всьому Бахмутському напрямку, сказав майор.
"На мою суб'єктивну думку, бо я не маю змоги давати оцінку всій картині поля бою по всій смузі Бахмутському напрямку, - це лише оперативні досягнення. Це точкові досягнення, які можуть призвести до великих тактичних зрушень по всій смузі. Але на сьогодні ми виконуємо тільки частину великого тактичного задуму, а саме свою роль в смузі відповідальності 3-ї ОШБр", - повідомив Кудряшов.
Т.в.о. командира 3-ї ОШБр, зазначив, що деякі підрозділи можуть собі дозволити залишатися в обороні, деякі підрозділи можуть дозволити невеликі наступальні дії, операції. "Ми прагнемо до того, щоб якнайшвидше звільняти наші землі і поліпшувати тактичне становище по всій смузі відповідальності в Бахмуті", - додав він.
Нагадаємо, президент США Джо Байден заявив, що Росія втратила у боях за Бахмут уже понад 100 тисяч своїх військових. За його словами, саме місто повністю зруйноване внаслідок бойових дій.
Заступник голови Міністерства оборони Ганна Маляр заявляла, що українські захисники змогли повернути частину панівних висот на околицях і взяти Бахмут в оточення. Вона запевнила, що ЗСУ утримують оборону в районі "Літак".
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