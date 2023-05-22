Командир Третьої штурмової бригади розповів, що відбувається в Бахмуті

"Що зараз відбувається на Бахмутському напрямку? Це гряда операцій, яку проводить 3-я окрема штурмова бригада. Це наступальні операції по відновленню та покращенню позицій в нашій смузі відповідальності і взагалі по всій лінії Бахмутського напрямку", - сказав він.

За його словами, користуючись тим моментом, що ворог зараз слабкий, ворог виснажився, ворог не має тих сил, яких він мав ще у лютому цього року, ЗСУ реалізують певні дії щодо поновлення, відновлення і покращення позицій.

"Ці операції йдуть каскадом, тобто по нарощуванню. Ми намагаємося щупати слабкі місця ворога і поступово, покроково намагаємося витискати його, займаючи вигідні нам позиції, переймаючи ініціативу і маючи позитивну динаміку саме в ділянках у смузі відповідальності бригади", - додав він.

Кудряшов повідомив, що це три операції, які включають в себе всі засоби та сили бригади, а саме залучення танків, артилерійських дивізіонів, артилерії "старшего начальника". Також є залучення штурмових піхотних і механізованих підрозділів і залучення сучасних видів розвідки, контролю переднього краю - це безпілотні літальні апарати, бойові дрони.

І в комбінації всі ці дії дають певний успіх - покращення як оперативної ситуації в смузі відповідальності 3-ої окремої штурмової бригади, так і тактичне поліпшення становища на всьому Бахмутському напрямку, сказав майор.

"На мою суб'єктивну думку, бо я не маю змоги давати оцінку всій картині поля бою по всій смузі Бахмутському напрямку, - це лише оперативні досягнення. Це точкові досягнення, які можуть призвести до великих тактичних зрушень по всій смузі. Але на сьогодні ми виконуємо тільки частину великого тактичного задуму, а саме свою роль в смузі відповідальності 3-ї ОШБр", - повідомив Кудряшов.

Т.в.о. командира 3-ї ОШБр, зазначив, що деякі підрозділи можуть собі дозволити залишатися в обороні, деякі підрозділи можуть дозволити невеликі наступальні дії, операції. "Ми прагнемо до того, щоб якнайшвидше звільняти наші землі і поліпшувати тактичне становище по всій смузі відповідальності в Бахмуті", - додав він.