Командир Третьей штурмовой бригады рассказал, что происходит в Бахмуте

"Что сейчас происходит на Бахмутском направлении? Это гряда операций, которую проводит 3-я отдельная штурмовая бригада. Это наступательные операции по восстановлению и улучшению позиций в нашей полосе ответственности и вообще по всей линии Бахмутского направления", - сказал он.

По его словам, пользуясь тем моментом, что враг сейчас слаб, враг истощился, у врага нет тех сил, которых он имел еще в феврале этого года, ВСУ реализуют определенные действия по восстановлению и улучшению позиций.

"Эти операции идут каскадом, то есть по наращиванию. Мы пытаемся щупать слабые места врага и постепенно, пошагово пытаемся выжимать его, занимая выгодные нам позиции, перенимая инициативу и имея положительную динамику именно в участках в полосе ответственности бригады", - добавил он.

Кудряшов сообщил, что это три операции, включающие все средства и силы бригады, а именно привлечение танков, артиллерийских дивизионов, артиллерии "старшего начальника". Также есть привлечение штурмовых пехотных и механизированных подразделений и привлечение современных видов разведки, контроля переднего края - это беспилотные летательные аппараты, боевые дроны.

И в комбинации все эти действия дают определенный успех - улучшение как оперативной ситуации в полосе ответственности 3-й отдельной штурмовой бригады, так и тактическое улучшение положения по всему Бахмутскому направлению, сказал майор.

"По моему субъективному мнению, потому что я не имею возможности давать оценку всей картине поля боя по всей полосе Бахмутского направления, - это лишь оперативные достижения. Это точечные достижения, которые могут привести к большим тактическим сдвигам по всей полосе. Но на сегодня мы выполняем только часть большого тактического замысла, а именно свою роль в полосе ответственности 3 ОШБр", - сообщил Кудряшов.

И.о. командира 3-й ОШБр отметил, что некоторые подразделения могут себе позволить оставаться в обороне, некоторые подразделения могут позволить небольшие наступательные действия, операции. "Мы стремимся к тому, чтобы как можно быстрее освободить наши земли и улучшать тактическое положение по всей полосе ответственности в Бахмуте", - добавил он.