Не командир. В розвідці пояснили роль Пригожина у війні проти України

Голова ПВК "Вагнера" Євген Пригожин не керує бойовими загонами у війні проти України. Він виконує виключно медійну та політичну функцію.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на слова представника Головного управління розвідки Міноборони України Андрія Юсова в ефірі телемарафону.

"Ключова функція Пригожина - це медійна та політична. Він безпосередньо не керує бойовими загонами, він не очолює штаб. Його задача - це фінансування, це власне оцей бізнес тіньовий на території РФ та за кордоном", - заявив Юсов.

За словами представника ГУР МО, Пригожин займається піаром й власним політичним майбутнім. Загалом ключова місія "вагнерівців" у війні це побудова політичної перспективи на території Росії після російського диктатора Володимира Путіна.