Не командир. В разведке объяснили роль Пригожина в войне против Украины

Глава ЧВК "Вагнера" Евгений Пригожин не руководит боевыми отрядами в войне против Украины. Он исполняет исключительно медийную и политическую функцию.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на слова представителя Главного управления разведки Минобороны Украины Андрея Юсова в эфире телемарафона.
"Ключевая функция Пригожина - это медийная и политическая. Он непосредственно не руководит боевыми отрядами, он не возглавляет штаб. Его задача - это финансирование, это именно этот бизнес теневой на территории РФ и за рубежом", - заявил Юсов.
По словам представителя ГУР МО, Пригожин занимается пиаром и собственным политическим будущим. В общем, ключевая миссия "вагнеровцев" в войне это построение политической перспективы на территории России после российского диктатора Владимира Путина.
Напомним, РБК-Украина писало о том, что, согласно данным NYT, за последние несколько месяцев количество могил на кладбище ППК "Вагнера" выросло в 7 раз.
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