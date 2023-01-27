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Не командир. В розвідці пояснили роль Пригожина у війні проти України

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П'ятниця 27 січня 2023 17:58
Не командир. В розвідці пояснили роль Пригожина у війні проти України Фото: Євген Пригожин, голова ПВК "Вагнера" (Getty ImagesТермінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.)
Автор: Сергій Пишкін

Голова ПВК "Вагнера" Євген Пригожин не керує бойовими загонами у війні проти України. Він виконує виключно медійну та політичну функцію.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на слова представника Головного управління розвідки Міноборони України Андрія Юсова в ефірі телемарафону.

"Ключова функція Пригожина - це медійна та політична. Він безпосередньо не керує бойовими загонами, він не очолює штаб. Його задача - це фінансування, це власне оцей бізнес тіньовий на території РФ та за кордоном", - заявив Юсов.

За словами представника ГУР МО, Пригожин займається піаром й власним політичним майбутнім. Загалом ключова місія "вагнерівців" у війні це побудова політичної перспективи на території Росії після російського диктатора Володимира Путіна.

Нагадаємо, РБК-Україна писало про те, що, згідно з даними NYT, за останні декілька місяців кількість могил на кладовищі ПВК "Вагнера" зросла в 7 раз.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

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