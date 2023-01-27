Не командир. В розвідці пояснили роль Пригожина у війні проти України
Голова ПВК "Вагнера" Євген Пригожин не керує бойовими загонами у війні проти України. Він виконує виключно медійну та політичну функцію.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на слова представника Головного управління розвідки Міноборони України Андрія Юсова в ефірі телемарафону.
"Ключова функція Пригожина - це медійна та політична. Він безпосередньо не керує бойовими загонами, він не очолює штаб. Його задача - це фінансування, це власне оцей бізнес тіньовий на території РФ та за кордоном", - заявив Юсов.
За словами представника ГУР МО, Пригожин займається піаром й власним політичним майбутнім. Загалом ключова місія "вагнерівців" у війні це побудова політичної перспективи на території Росії після російського диктатора Володимира Путіна.
Нагадаємо, РБК-Україна писало про те, що, згідно з даними NYT, за останні декілька місяців кількість могил на кладовищі ПВК "Вагнера" зросла в 7 раз.
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