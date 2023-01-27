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Не командир. В разведке объяснили роль Пригожина в войне против Украины

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Пятница 27 января 2023 17:58
Не командир. В разведке объяснили роль Пригожина в войне против Украины Фото: Евгений Пригожин, глава ЧВК "Вагнера" (Getty ImagesСрочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.)
Автор: Сергей Пышкин

Глава ЧВК "Вагнера" Евгений Пригожин не руководит боевыми отрядами в войне против Украины. Он исполняет исключительно медийную и политическую функцию.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на слова представителя Главного управления разведки Минобороны Украины Андрея Юсова в эфире телемарафона.

"Ключевая функция Пригожина - это медийная и политическая. Он непосредственно не руководит боевыми отрядами, он не возглавляет штаб. Его задача - это финансирование, это именно этот бизнес теневой на территории РФ и за рубежом", - заявил Юсов.

По словам представителя ГУР МО, Пригожин занимается пиаром и собственным политическим будущим. В общем, ключевая миссия "вагнеровцев" в войне это построение политической перспективы на территории России после российского диктатора Владимира Путина.

Напомним, РБК-Украина писало о том, что, согласно данным NYT, за последние несколько месяцев количество могил на кладбище ППК "Вагнера" выросло в 7 раз.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram .

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