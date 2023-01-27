Не командир. В разведке объяснили роль Пригожина в войне против Украины

Глава ЧВК "Вагнера" Евгений Пригожин не руководит боевыми отрядами в войне против Украины. Он исполняет исключительно медийную и политическую функцию.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на слова представителя Главного управления разведки Минобороны Украины Андрея Юсова в эфире телемарафона.

"Ключевая функция Пригожина - это медийная и политическая. Он непосредственно не руководит боевыми отрядами, он не возглавляет штаб. Его задача - это финансирование, это именно этот бизнес теневой на территории РФ и за рубежом", - заявил Юсов.

По словам представителя ГУР МО, Пригожин занимается пиаром и собственным политическим будущим. В общем, ключевая миссия "вагнеровцев" в войне это построение политической перспективы на территории России после российского диктатора Владимира Путина.