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Командир "Хартії" Оболєнський зробив першу заяву після замаху

22:29 31.07.2026 Пт
1 хв
Військовий розповів, про що свідчить організація замаху на нього
aimg Валерій Ульяненко
Фото: Ігор Оболєнський (facebook.com/IgorObolienskii)

Росіяни ведуть війну, в тому числі, і терором. Це є ознакою того, що їм не вдається досягти політичної цілі військовими методами.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву командира корпусу "Хартія" Ігоря Оболєнського.

"Сьогоднішній замах є доказом того, що ми все робимо правильно і ефективно знищуємо ворога на полі бою", - зазначив він.

Оболєнський подякував всім "за увагу і турботу", а також президенту України Володимиру Зеленському "за підтримку".

"Замах - це ознака страху ворога. І наша відплата змусить його боятися ще більше", - додав командир "Хартії".

Замах на Оболєнського

Нагадаємо, 31 липня стало відомо про спробу замаху на командира корпусу "Хартія" Ігоря Оболєнського.

Як повідомив Володимир Зеленський, правоохоронці оперативно затримали виконавця нападу та його спільника. За словами глави держави, Росія неодмінно понесе відповідальність за такі дії.

Зазначимо, затриманим виявився пенсіонер із Харкова. Його завербували російські спецслужби, які видавали себе за співробітників СБУ.

Детальніше про командира "Хартії" - читайте в матеріалі РБК-Україна.

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Російська ФедераціяЗбройні сили УкраїниВійна в Україні