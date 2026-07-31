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Командир "Хартии" Оболенский сделал первое заявление после покушения

22:29 31.07.2026 Пт
1 мин
Военный рассказал, о чем свидетельствует организация покушения на него
aimg Валерий Ульяненко
Фото: Игорь Оболенский (facebook.com/IgorObolienskii)

Россияне ведут войну, в том числе, и террором. Это является признаком того, что им не удается достичь политической цели военными методами.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление командира корпуса "Хартия" Игоря Оболенского.

"Сегодняшнее покушение является доказательством того, что мы все делаем правильно и эффективно уничтожаем врага на поле боя", - отметил он.

Оболенский поблагодарил всех "за внимание и заботу", а также президента Украины Владимира Зеленского "за поддержку".

"Покушение - это признак страха врага. И наше возмездие заставит его бояться еще больше", - добавил командир "Хартии".

Покушение на Оболенского

Напомним, 31 июля стало известно о попытке покушения на командира корпуса "Хартия" Игоря Оболенского.

Как сообщил Владимир Зеленский, правоохранители оперативно задержали исполнителя нападения и его подельника. По словам главы государства, Россия непременно понесет ответственность за подобные действия.

Отметим, задержанным оказался пенсионер из Харькова. Его завербовали российские спецслужбы, выдававшие себя за сотрудников СБУ.

Детальнее о командире "Хартии" - читайте в материале РБК-Украина.

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