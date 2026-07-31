Командир "Хартии" Оболенский сделал первое заявление после покушения

"Сегодняшнее покушение является доказательством того, что мы все делаем правильно и эффективно уничтожаем врага на поле боя", - отметил он.

Оболенский поблагодарил всех "за внимание и заботу", а также президента Украины Владимира Зеленского "за поддержку".

"Покушение - это признак страха врага. И наше возмездие заставит его бояться еще больше", - добавил командир "Хартии".

Покушение на Оболенского

Напомним, 31 июля стало известно о попытке покушения на командира корпуса "Хартия" Игоря Оболенского.

Как сообщил Владимир Зеленский, правоохранители оперативно задержали исполнителя нападения и его подельника. По словам главы государства, Россия непременно понесет ответственность за подобные действия.