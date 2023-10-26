ua en ru
Сб, 28 жовтня News Daily Styler Travel
Війна Росії з Україною Контрнаступ ЗСУ Зеленський заяви Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни
News Новини України Війна Росії з Україною Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Енергетика Інфраструктура Hi-tech Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди Lite Auto Realty
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори
Travel Біженцям Новини авіації Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Путівники Особистий досвід Вікенд Точки зору

Командир батальйону і не тільки. Ізраїль заявив про ліквідацію бойовиків ХАМАС

Четвер 26 жовтня 2023 20:14
UA EN RU
Командир батальйону і не тільки. Ізраїль заявив про ліквідацію бойовиків ХАМАС Ілюстративне фото: Ізраїль заявив про ліквідацію бойовиків ХАМАС (Getty Images)
Автор: Іван Носальський

Ізраїльські винищувачі завдали точних ударів по бойовикам ХАМАСу. Зокрема, було ліквідовано командира батальйону.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Армію оборони Ізраїлю (ЦАХАЛ) у Telegram.

За інформацією військових, винищувачі ЦАХАЛу, ґрунтуючись на розвідувальних даних, завдали ударів по високопоставлених бойовиках ХАМАСу з батальйону "Дарадж Туффах". Вони брали участь у атаках на Ізраїль.

Внаслідок ударів були ліквідовані:

  • командир батальйону Ріфаат Аббас
  • заступник командира батальйону Ібрагім Джадба
  • командир групи бойового забезпечення Тарек Мааруф.

У ЦАХАЛ уточнюють, що "Дарадж Туффах" - батальйон бригади ХАМАС "Місто Газа", яка вважається найбільшою бригадою ХАМАС. Бойовики цього батальйону відіграли значну роль у вторгненні та атаці на Ізраїль 7 жовтня.

Війна в Ізраїлі

Нагадаємо, 7 жовтня на територію Ізраїлю вторглися бойовики ХАМАСу. Вони атакували як військових, і мирних жителів, у результаті було багато жертв серед цивільних.

У відповідь Ізраїль оголосив військову операцію. У її рамках по місцях дислокації бойовиків вже завдали низки ударів. Також сьогодні, 26 жовтня, Ізраїль провів рейд на територію Сектору Газа, військові застосовували для цього танки.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
ХАМАС Ізраїль Палестина Сектор Газа
NEWS
Росія планує інформатаку проти Умєрова
Росія планує інформатаку проти Умєрова
DAILY
Штурм Авдіївки та оточення Бахмута. Що відбувається на фронті і де чекати на прорив ЗСУ
Юлія Акимовакоресподент РБК-Україна Штурм Авдіївки та оточення Бахмута. Що відбувається на фронті і де чекати на прорив ЗСУ