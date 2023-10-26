Командир батальйону і не тільки. Ізраїль заявив про ліквідацію бойовиків ХАМАС

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Армію оборони Ізраїлю (ЦАХАЛ) у Telegram .

За інформацією військових, винищувачі ЦАХАЛу, ґрунтуючись на розвідувальних даних, завдали ударів по високопоставлених бойовиках ХАМАСу з батальйону "Дарадж Туффах". Вони брали участь у атаках на Ізраїль.

Внаслідок ударів були ліквідовані:

командир батальйону Ріфаат Аббас

заступник командира батальйону Ібрагім Джадба

командир групи бойового забезпечення Тарек Мааруф.

У ЦАХАЛ уточнюють, що "Дарадж Туффах" - батальйон бригади ХАМАС "Місто Газа", яка вважається найбільшою бригадою ХАМАС. Бойовики цього батальйону відіграли значну роль у вторгненні та атаці на Ізраїль 7 жовтня.

Війна в Ізраїлі

Нагадаємо, 7 жовтня на територію Ізраїлю вторглися бойовики ХАМАСу. Вони атакували як військових, і мирних жителів, у результаті було багато жертв серед цивільних.

У відповідь Ізраїль оголосив військову операцію. У її рамках по місцях дислокації бойовиків вже завдали низки ударів. Також сьогодні, 26 жовтня, Ізраїль провів рейд на територію Сектору Газа, військові застосовували для цього танки.