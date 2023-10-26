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Командир батальона и не только. Израиль заявил о ликвидации боевиков ХАМАС

Четверг 26 октября 2023 20:14
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Командир батальона и не только. Израиль заявил о ликвидации боевиков ХАМАС Иллюстративное фото: Израиль заявил о ликвидации боевиков ХАМАС (Getty Images)
Автор: Иван Носальский

Израильские истребители нанесли точные удары по боевикам ХАМАСа. В частности, был ликвидирован командир батальона.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Армию обороны Израиля (ЦАХАЛ) в Telegram.

По информации военных, истребители ЦАХАЛа, основываясь на разведывательных данных, нанесли удары по высокопоставленным боевикам ХАМАСа из батальона "Дарадж Туффах". Они участвовали в атаках на Израиль.

В результате ударов были ликвидированы:

  • командир батальона Рифаат Аббас
  • заместитель командира батальона Ибрагим Джадба
  • командир группы боевого обеспечения Тарек Мааруф.

В ЦАХАЛ уточняют, что "Дарадж Туффах" - батальон бригады ХАМАС "Город Газа", которая считается самой значимой бригадой ХАМАС. Боевики этого батальона сыграли значительную роль во вторжении и атаке на Израиль 7 октября.

Война в Израиле

Напомним, 7 октября на территорию Израиля вторглись боевики ХАМАС. Они атаковали как военных, так и мирных жителей, в результате чего было много жертв среди гражданских.

В ответ Израиль объявил военную операцию. В ее рамках по местам дислокации боевиков уже нанесли ряд ударов. Также сегодня, 26 октября, Израиль провел рейд на территорию Сектора Газа, военные применяли для этого танки.

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ХАМАС Израиль Палестина Сектор Газа
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