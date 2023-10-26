Командир батальона и не только. Израиль заявил о ликвидации боевиков ХАМАС
Израильские истребители нанесли точные удары по боевикам ХАМАСа. В частности, был ликвидирован командир батальона.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Армию обороны Израиля (ЦАХАЛ) в Telegram.
По информации военных, истребители ЦАХАЛа, основываясь на разведывательных данных, нанесли удары по высокопоставленным боевикам ХАМАСа из батальона "Дарадж Туффах". Они участвовали в атаках на Израиль.
В результате ударов были ликвидированы:
- командир батальона Рифаат Аббас
- заместитель командира батальона Ибрагим Джадба
- командир группы боевого обеспечения Тарек Мааруф.
В ЦАХАЛ уточняют, что "Дарадж Туффах" - батальон бригады ХАМАС "Город Газа", которая считается самой значимой бригадой ХАМАС. Боевики этого батальона сыграли значительную роль во вторжении и атаке на Израиль 7 октября.
Война в Израиле
Напомним, 7 октября на территорию Израиля вторглись боевики ХАМАС. Они атаковали как военных, так и мирных жителей, в результате чего было много жертв среди гражданских.
В ответ Израиль объявил военную операцию. В ее рамках по местам дислокации боевиков уже нанесли ряд ударов. Также сегодня, 26 октября, Израиль провел рейд на территорию Сектора Газа, военные применяли для этого танки.
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