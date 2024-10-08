Командир 72-ї ОМБр розповів про вихід з Вугледара: сили ворога переважали дев'ятикратно

За його словами, ситуація в районі Вугледара була надзвичайно напруженою після 27 вересня, особливо на флангах, що робило утримання міста неможливим.

"Хочу зауважити, що я очолив частину не в самий легкий час: після 27 вересня обстановка, в якій 72-га виконувала бойові завдання, була дуже напруженою, особливо на флангах, що не дозволяло утримувати надалі Вугледар. Фактично це вже було тактичне оточення - здійснювати евакуацію, поповнення боєприпасами вже було вкрай складно", - розповів комбриг.

Охріменко зазначив, що резерви, які раніше могли надійти, вже опинилися під вогневим впливом, зокрема великокаліберної зброї.

Комбриг підкреслив, що утримання Вугледара втратило своє стратегічне значення до кінця вересня через зміни на півдні Донбасу. Силам оборони протистояли кілька російських підрозділів, включаючи 36-ту та 39-ту мотострілецькі бригади, 57-му бригаду та 91-й стрілецький полк.

Охріменко зазначив, що ворог значно переважав у техніці, зокрема в танках, бойових машинах піхоти, артилерії та особовому складі.

"Будь-які теоретичні розрахунки говорять про те, що при співвідношенні сил та засобів 1:3 противник отримуватиме перевагу. Тут, під Вугледаром, було 1:9. Об’єктивно можете зрозуміти, які були шанси на утримання цього населеного пункту і смуги оборони, що у зоні відповідальності бригади", - додав він.