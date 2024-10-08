Командир 72-й ОМБр рассказал о выходе из Угледара: силы врага превосходили девятикратно

По его словам, ситуация в районе Угледара была чрезвычайно напряженной после 27 сентября, особенно на флангах, что делало удержание города невозможным.

"Хочу заметить, что я возглавил часть не в самое легкое время: после 27 сентября обстановка, в которой 72-я выполняла боевые задачи, была очень напряженной, особенно на флангах, что не позволяло удерживать в дальнейшем Угледар. Фактически это уже было тактическое окружение - осуществлять эвакуацию, пополнение боеприпасами уже было крайне сложно", - рассказал комбриг.

Охрименко отметил, что резервы, которые ранее могли поступить, уже оказались под огневым воздействием, в частности крупнокалиберного оружия.

Комбриг подчеркнул, что удержание Угледара потеряло свое стратегическое значение к концу сентября из-за изменений на юге Донбасса. Силам обороны противостояли несколько российских подразделений, включая 36-ю и 39-ю мотострелковые бригады, 57-ю бригаду и 91-й стрелковый полк.

Охрименко отметил, что враг значительно преобладал в технике, в частности в танках, боевых машинах пехоты, артиллерии и личном составе.

"Любые теоретические расчеты говорят о том, что при соотношении сил и средств 1:3 противник будет получать преимущество. Здесь, под Угледаром, было 1:9. Объективно можете понять, какие были шансы на удержание этого населенного пункта и полосы обороны, в зоне ответственности бригады", - добавил он.