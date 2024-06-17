Командир 125 бригади ТрО, яка обороняла Харківську область, залишає посаду
Командир 125 окремої бригади територіальної оборони ЗСУ Артур Горбенко йде зі своєї посади.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на 125-у бригаду у Facebook.
"Сьогодні завершується більш ніж дворічна наша з вами спільна служба у 125-й окремій бригаді ТрО. Ви люди мирних професій, різноманітних сфер діяльності та інтересів, з перших днів повномасштабної російської агресії, добровільно без вагань, стали на захист рідної землі та захищаєте нашу державу у лавах Сил оборони", - написав Горбенко.
Він подякував особовому складу бригади за вірність присязі та всім, хто підтримував підрозділ у часи його становлення та виконання бойових завдань.
Що передувало
Зазначимо, що з травня 2022 року 125 окрема бригада тероборони обороняє Україну від російських окупантів у Харківській області.
На початку травня на півночі регіону активізувалися бойові дії - росіянам вдалося прорвати кордон та взяти під свій контроль прикордонні території.
25 травня стало відомо, що Державне бюро розслідувань відкрило кримінальне провадження проти командирів 125-ї окремої бригади тероборони Причина полягає в тому, що бійці підрозділу могли залишити бойові позиції під час наступу окупантів.
Правоохоронці уточнювали, що командування бригади не організувало належним чином оборону.
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