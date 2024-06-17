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Командир 125 бригады ТрО, которая обороняла Харьковскую область, покидает должность

Украина, Понедельник 17 июня 2024 20:49
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Командир 125 бригады ТрО, которая обороняла Харьковскую область, покидает должность Фото: Артур Горбенко покидает должность командира 125 бригады ТрО (facebook.com/125tro.lviv.ua)
Автор: Иван Носальский

Командир 125 отдельной бригады территориальной обороны ВСУ Артур Горбенко уходит со своей должности.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на 125-ю бригаду в Facebook.

"Сегодня завершается более чем двухлетняя наша с вами совместная служба в 125-й отдельной бригаде ТрО. Вы люди мирных профессий, разнообразных сфер деятельности и интересов, с первых дней полномасштабной российской агрессии, добровольно без колебаний, стали на защиту родной земли и защищаете наше государство в рядах Сил обороны", - написал Горбенко.

Он поблагодарил личный состав бригады за верность присяге и всех, кто поддерживал подразделение во времена его становления и выполнения боевых задач.

Что предшествовало

Отметим, что с мая 2022 года 125-я отдельная бригада теробороны обороняет Украину от российских оккупантов в Харьковской области.

В начале мая на севере региона активизировались боевые действия - россиянам удалось прорвать границу и взять под свой контроль пограничные территории.

25 мая стало известно, что Государственное бюро расследований открыло уголовное производство против командиров 125-й отдельной бригады теробороны. Причина состоит в том, что бойцы подразделения могли покинуть боевые позиции во время наступления оккупантов.

Правоохранители уточняли, что командование бригады не организовало оборону должным образом.

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