Командир 125 бригады ТрО, которая обороняла Харьковскую область, покидает должность

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на 125-ю бригаду в Facebook .

"Сегодня завершается более чем двухлетняя наша с вами совместная служба в 125-й отдельной бригаде ТрО. Вы люди мирных профессий, разнообразных сфер деятельности и интересов, с первых дней полномасштабной российской агрессии, добровольно без колебаний, стали на защиту родной земли и защищаете наше государство в рядах Сил обороны", - написал Горбенко.

Он поблагодарил личный состав бригады за верность присяге и всех, кто поддерживал подразделение во времена его становления и выполнения боевых задач.