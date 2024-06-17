Командир 125 бригады ТрО, которая обороняла Харьковскую область, покидает должность
Командир 125 отдельной бригады территориальной обороны ВСУ Артур Горбенко уходит со своей должности.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на 125-ю бригаду в Facebook.
"Сегодня завершается более чем двухлетняя наша с вами совместная служба в 125-й отдельной бригаде ТрО. Вы люди мирных профессий, разнообразных сфер деятельности и интересов, с первых дней полномасштабной российской агрессии, добровольно без колебаний, стали на защиту родной земли и защищаете наше государство в рядах Сил обороны", - написал Горбенко.
Он поблагодарил личный состав бригады за верность присяге и всех, кто поддерживал подразделение во времена его становления и выполнения боевых задач.
Что предшествовало
Отметим, что с мая 2022 года 125-я отдельная бригада теробороны обороняет Украину от российских оккупантов в Харьковской области.
В начале мая на севере региона активизировались боевые действия - россиянам удалось прорвать границу и взять под свой контроль пограничные территории.
25 мая стало известно, что Государственное бюро расследований открыло уголовное производство против командиров 125-й отдельной бригады теробороны. Причина состоит в том, что бойцы подразделения могли покинуть боевые позиции во время наступления оккупантов.
Правоохранители уточняли, что командование бригады не организовало оборону должным образом.
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