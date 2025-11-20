UA

Команди України та США працюватимуть над планом для закінчення війни, - Зеленський

Фото: Володимир Зеленський, президент України (facebook.com zelenskyy.official)
Автор: Валерій Ульяненко

Сьогодні, 20 листопада, президент Володимир Зеленський обговорив з міністром Сухопутних військ США Деніелом Дрісколлом досягнення миру в Україні. Йшлося і про роботу над пунктами мирного плану.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву Володимира Зеленського.

"Говорили про варіанти досягнення справжнього миру, етапність роботи та формати діалогу, а також нові імпульси для дипломатії. Наші команди - України та США - працюватимуть над пунктами плану для закінчення війни", - наголосив лідер країни.

Він розповів, що поінформував Дрісколла про російську атаку по Тернополю ракетою Х-101 2025 року виготовлення.

"У ній - 175 іноземних компонентів, які досі потрапляють до Росії в обхід санкцій. Розраховуємо на допомогу США в обмеженні всіх схем", - зазначив Зеленський.

Він додав, що передав американському міністру матеріали з інформацією щодо компаній-виробників критичних компонентів, а також країн походження деталей.

"Мир потрібен, і ми цінуємо зусилля Президента Трампа та його команди заради повернення безпеки у Європу. Україна захищає життя й незалежність завдяки сміливості наших людей, нашій єдності всередині держави та допомозі партнерів", - сказав президент.

Мирний план США

Нагадаємо, 19 листопада у ЗМІ з'явилася інформація про підготовку США за участю чиновників РФ мирного плану для України. Його розробляли спецпредставник президента США Стів Віткофф і посланник російського диктатора Кирило Дмитрієв.

Західні ЗМІ повідомили, що план відображав ультимативні вимоги Москви до України. Йдеться про повний контроль РФ над Донбасом і скорочення чисельності української армії.

Сьогодні, 20 листопада, мирний план було офіційно передано Володимиру Зеленському. В Офісі президента наголосили, що Україна підтримуватиме змістовні пропозиції для досягнення миру.

