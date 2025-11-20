RU

Энергоатом Графики отключения света Мирные переговоры Война в Украине

Команды Украины и США будут работать над планом для окончания войны, - Зеленский

Фото: Владимир Зеленский, президент Украины (facebook.com zelenskyy.official)
Автор: Валерий Ульяненко

Сегодня, 20 ноября, президент Владимир Зеленский обсудил с министром Сухопутных войск США Дэниелом Дрисколлом достижение мира в Украине. Речь шла и о работе над пунктами мирного плана.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление Владимира Зеленского.

"Говорили о вариантах достижения настоящего мира, этапность работы и форматы диалога, а также новые импульсы для дипломатии. Наши команды - Украины и США - будут работать над пунктами плана для окончания войны", - подчеркнул лидер страны.

Он рассказал, что проинформировал Дрисколла о российской атаке по Тернополю ракетой Х-101 2025 года изготовления.

"В ней - 175 иностранных компонентов, которые до сих пор попадают в Россию в обход санкций. Рассчитываем на помощь США в ограничении всех схем", - отметил Зеленский.

Он добавил, что передал американскому министру материалы с информацией о компаниях-производителях критических компонентов, а также странах происхождения деталей.

"Мир нужен, и мы ценим усилия Президента Трампа и его команды ради возвращения безопасности в Европу. Украина защищает жизнь и независимость благодаря смелости наших людей, нашему единству внутри государства и помощи партнеров", - сказал президент.

 

Мирный план США

Напомним, 19 ноября в СМИ появилась информация о подготовке США при участии чиновников РФ мирного плана для Украины. Его разрабатывали спецпредставитель президента США Стив Уиткофф и посланник российского диктатора Кирилл Дмитриев.

Западные СМИ сообщили, что план отражал ультимативные требования Москвы к Украине. Речь идет о полном контроле РФ над Донбассом и сокращении численности украинской армии.

Сегодня, 20 ноября, мирный план был официально передан Владимиру Зеленскому. В Офисе президента подчеркнули, что Украина будет поддерживать содержательные предложения для достижения мира.

Владимир ЗеленскийСоединенные Штаты АмерикиДональд ТрампВойна в Украине