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У команді Зеленського не довіряють суду у рішенні щодо ПриватБанку

Новини » Політика    18.04.2019 - 22:23
У команді Зеленського не довіряють суду у рішенні щодо ПриватБанку
Фото: Олександр Данилюк (РБК-Україна)

На думку Данилюка, Окружний адміністративний суд Києва має погану репутацію

Експерт в міжнародних відносинах команди кандидата Володимира Зеленського Олександр Данилюк заявив, що у їхній команді не довіряють Окружному адміністративному суду Києва у рішенні щодо незаконності націоналізації ПриватБанку. Про це він сказав у ефіфі програми "Право на владу" на "1+1", передає кореспондент РБК-Україна.

Данилюк аргументував це тим, що саме цей суд приймав рішення щодо поновлення Романа Насірова на посаді голови Державної фіскальної служби.

"Ми тільки можемо вирішувати, а чи можемо ми довіряти цьому суду. І ми розуміємо, що довіряти цьому суду ми насправді не можемо. Тому що саме цей суд приймав рішення щодо поновлення Насірова. Саме цей суд приймав рішення не на користь держави. Тобто це суд з відповідною репутацією. Звичайно наслідки можуть бути негативними. Адже це може позначитись на співпраці з МВФ", - повдідомив Данилюк.

Нагадаємо, кандидат на посаду президента Володимир Зеленський прокоментував рішення суду про незаконність націоналізації ПриватБанка. Він наголосив, що його позиція полягає в тому, щоб у питанні цього судового спору залишатися на боці України. 

РБК-Україна писало, що 18 квітня Окружний адміністративний суд міста Києва визнав незаконною націоналізацію "ПриватБанку". Рішення ухвалили за позовом колишнього співвласника банку Ігоря Коломойського.

Пізніше президент України Петро Порошенко звернувся до Служби безпеки України та генерального прокурора з проханням порушити кримінальну справу за неправосудне рішення по ПриватБанку.

 

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