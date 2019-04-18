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Зеленский прокомментировал решение суда по ПриватБанку

Новости » Политика    18.04.2019 - 22:10
Зеленский прокомментировал решение суда по ПриватБанку
Фото: Владимир Зеленский (РБК-Украина)

Он заявил, что это решение является проблемным для следующего президента

Кандидат на пост президента Владимир Зеленский прокомментировал решение суда о незаконности национализации ПриватБанка. Соответствующее заявление он сделал в эфире программы "Право на власть" на "1+1", передает корреспондент РБК-Украина.

Он подчеркнул, что его позиция заключается в том, чтобы в вопросе этого судебного спора оставаться на стороне Украины.

"По поводу ПриватБанка, какие бы там не были действия, я буду на защите Украины. Вот и все", - заявил Зеленский.

Кандидат также заявил, что на посту президента планирует сделать все, чтобы банк сохранял стабильность

"Первое впечатление от ПриватБанка - нужно глубже разобраться в этом вопросе. Я не знаю, каким образом "карманный" суд действующего президента (принял это решение – ред.). Я хочу сказать, мне кажется, что это решение является глобальным и проблемным для следующего президента... Но для действующего президента - ответ прост. Как раз сегодня, общество получило ответ, кто является марионеткой Коломойского", - заявил Зеленский

Отвечая на вопрос, Игорь Коломойский получит компенсацию в 2 миллиарда, кандидат Владимир Зеленский заявил, президент не должен влиять на суд.

Напомним, 18 апреля Окружной административный суд города Киева признал незаконной национализацию "ПриватБанка". Решение принято по иску бывшего совладельца банка Игоря Коломойского к Национального банка Украины, Кабинета министров, Фонда гарантирования вкладов физических лиц и Национальной комиссии по ценным бумагам и фондовому рынку.

Государственные органы имеют десять дней, чтобы обжаловать решение суда о возвращении ПриватБанка Игорю Коломойскому.

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