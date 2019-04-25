ru
ua
News
News
Новости Украины
Выборы 2019
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Телеком & IT
Энергетика
Инфраструктура
АПК
Спорт
Новости компаний
Выборы 2019
Выборы 2019
Выборы 2019
Новости
Кандидаты в президенты Украины 2019
Рейтинги кандидатов
Результаты выборов по регионам Украины
Экзит-полы
Результаты выборов
Выборы 2014
Выборы 2012
Daily
Daily
Daily
Статьи
Интервью
Лонгриды
Lite
Lite
Lite
Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Styler
Styler
Styler
Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь
Наши авторы
Статьи

Команда Зеленского рассчитывает на продолжение взаимодействия с МВФ

Новости » Выборы 2019    25.04.2019 - 13:30
Команда Зеленского рассчитывает на продолжение взаимодействия с МВФ
Фото: Владимир Зеленский (РБК-Украина)

В команде Зеленского надеются на пересмотр программы stand-by

Команда будущего президента Украины Владимира Зеленского надеется, что им удастся успешно пересмотреть программу Международного валютного фонда уже в мае. Об этом заявил советник Зеленского Александр Данилюк, сообщает "Интерфакс-Украина". 

В частности он добавил, что в команде Зеленского надеятся на продолжение взаимодействия с МВФ и на пересмотр программы stand-by.

"По МВФ. Естественно, позиция - продолжать взаимодействие. Мы рассчитываем на успешное ревю в мае", - сказал Александр Данилюк. 

Отметим, в команде Зеленского рассчитывают на дальнейшее укрепление отношений со странами Евросоюза. Представитель его штаба Дмитрий Разумков заявил, что на сегодня Украина имеет достаточно теплые дружеские и партнерские отношения с большей частью европейских государств.

Ранее РБК-Украина писало, что в команде Зеленского призывают Кабинет министров и НАК "Нафтогаз Украины" согласовать снижение цен на газ с Международным валютным фондом МВФ. В заявлении по ситуации на энергетическом рынке говорится, что на сегодня цена газа для населения в Украине выше, чем цена газа на бирже в Европе.

 

В БПП назвали условие поддержки Зеленского Опубликована военная доктрина Зеленского
Выборы 2019 Результаты выборов президента Украины Выборы 2019: как прошел второй тур голосования
Новости Украины Порошенко Зеленский Владимир ЗеленскийМВФ
On Top
Продолжая просматривать www.rbc.ua, вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Пропустить Соглашаюсь