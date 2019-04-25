Команда Зеленского рассчитывает на продолжение взаимодействия с МВФ

Фото: Владимир Зеленский (РБК-Украина)

В команде Зеленского надеются на пересмотр программы stand-by

Команда будущего президента Украины Владимира Зеленского надеется, что им удастся успешно пересмотреть программу Международного валютного фонда уже в мае. Об этом заявил советник Зеленского Александр Данилюк, сообщает "Интерфакс-Украина".

В частности он добавил, что в команде Зеленского надеятся на продолжение взаимодействия с МВФ и на пересмотр программы stand-by.

"По МВФ. Естественно, позиция - продолжать взаимодействие. Мы рассчитываем на успешное ревю в мае", - сказал Александр Данилюк.

Отметим, в команде Зеленского рассчитывают на дальнейшее укрепление отношений со странами Евросоюза. Представитель его штаба Дмитрий Разумков заявил, что на сегодня Украина имеет достаточно теплые дружеские и партнерские отношения с большей частью европейских государств.

Ранее РБК-Украина писало, что в команде Зеленского призывают Кабинет министров и НАК "Нафтогаз Украины" согласовать снижение цен на газ с Международным валютным фондом МВФ. В заявлении по ситуации на энергетическом рынке говорится, что на сегодня цена газа для населения в Украине выше, чем цена газа на бирже в Европе.