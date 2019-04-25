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Команда Зеленського розраховує на продовження взаємодії з МВФ

Новини » Вибори 2019    25.04.2019 - 13:30
Команда Зеленського розраховує на продовження взаємодії з МВФ
Фото: Володимир Зеленський (РБК-Україна)

У команді Зеленського сподіваються на перегляд програми stand-by

Команда майбутнього президента України Володимира Зеленського сподівається, що їм вдасться успішно переглянути програму Міжнародного валютного фонду вже в травні. Про це заявив радник Зеленського Олександр Данилюк, повідомляє "Інтерфакс-Україна".

Зокрема він додав, що в команді Зеленського сподіваються на продовження взаємодії з МВФ і на перегляд програми stand-by.

"З МВФ. Природно, позиція - продовжувати взаємодію. Ми розраховуємо на успішне ревю в травні", - сказав Олександр Данилюк.

Відзначимо, в команді Зеленського розраховують на подальше зміцнення відносин з країнами Євросоюзу. Представник його штабу Дмитро Разумков заявив, що на сьогодні Україна має досить теплі дружні й партнерські стосунки з більшістю європейських держав.

Раніше РБК-Україна писало, що в команді Зеленського закликають Кабінет міністрів і НАК "Нафтогаз України" узгодити зниження цін на газ з Міжнародним валютним фондом МВФ. У заяві щодо ситуації на енергетичному ринку йдеться, що на сьогодні ціна газу для населення в Україні вище, ніж ціна газу на біржі в Європі.

 

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