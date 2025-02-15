Команда Трампа їде в Саудівську Аравію готувати переговори України і РФ, - Politico

Команда американського президента Дональда Трампа розпочне російсько-українські мирні переговори в Саудівській Аравії.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Politico.
За даними анонімних законодавця-республіканця та двох американських чиновників, високопоставлені чиновники адміністрації Трампа прямують до Саудівської Аравії, щоб розпочати мирні переговори з російськими та українськими переговорниками.
Politico пише, що радник з питань національної безпеки Майк Уолтс найближчими днями приєднається до держсекретаря Марко Рубіо та Стіва Віткоффа, представника президента на Близькому Сході, щоб почати переговори про припинення війни.
Однак, за даними видання, спецпредставник Трампа з українсько-російських переговорів Кіт Келлог не буде присутній під час цих розмов.
Офіційні особи також заявили, що команда Трампа немає планів приєднання представників інших великих європейських держав до переговорів. За даними Politico, це може образити союзників по НАТО, які публічно закликали президента Трампа забезпечити їм місце за столом переговорів.
Видання зауважує, що зустріч може стати важливим моментом у прагненні Трампа до мирного процесу, а також стане першою великою зустріччю представників Росії та України з початку війни у 2022 році.
Зауважимо, що раніше сьогодні Bloomberg писав, що високопоставлені чиновники США та Росії зустрінуться в Саудівській Аравії наступного тижня.
Ба більше, 13 лютого сам президент Трамп заявив, що представники США, України та Росії нібито проведуть зустріч у Саудівській Аравії наступного тижня.
Проте співрозмовник в президентській команді у коментарі РБК-Україна повідомив, що Україна не планувала проводити переговори у Саудівській Аравії наступного тижня.
Нагадаємо, що вчора Саудівська Аравія висловила готовність прийняти зустріч Трампа та Путіна.
Варто зазначити, що український президент Володимир Зеленський прокоментував чутки про можливі переговори у Саудівській Аравії щодо України.
За його словами, це не серйозна розмова.
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