Команда Трампа їде в Саудівську Аравію готувати переговори України і РФ, - Politico

За даними анонімних законодавця-республіканця та двох американських чиновників, високопоставлені чиновники адміністрації Трампа прямують до Саудівської Аравії, щоб розпочати мирні переговори з російськими та українськими переговорниками.

Politico пише, що радник з питань національної безпеки Майк Уолтс найближчими днями приєднається до держсекретаря Марко Рубіо та Стіва Віткоффа, представника президента на Близькому Сході, щоб почати переговори про припинення війни.

Однак, за даними видання, спецпредставник Трампа з українсько-російських переговорів Кіт Келлог не буде присутній під час цих розмов.

Офіційні особи також заявили, що команда Трампа немає планів приєднання представників інших великих європейських держав до переговорів. За даними Politico, це може образити союзників по НАТО, які публічно закликали президента Трампа забезпечити їм місце за столом переговорів.

Видання зауважує, що зустріч може стати важливим моментом у прагненні Трампа до мирного процесу, а також стане першою великою зустріччю представників Росії та України з початку війни у ​​2022 році.