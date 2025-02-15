Команда Трампа едет в Саудовскую Аравию готовить переговоры Украины и РФ, - Politico

Команда американского президента Дональда Трампа начнет российско-украинские мирные переговоры в Саудовской Аравии.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Politico.
По данным анонимных законодателя-республиканца и двух американских чиновников, высокопоставленные чиновники администрации Трампа направляются в Саудовскую Аравию, чтобы начать мирные переговоры с российскими и украинскими переговорщиками.
Politico пишет, что советник по вопросам национальной безопасности Майк Уолтс в ближайшие дни присоединится к госсекретарю Марко Рубио и Стиву Уиткоффу, представителю президента на Ближнем Востоке, чтобы начать переговоры о прекращении войны.
Однако, по данным издания, спецпредставитель Трампа по украинско-российским переговорам Кит Келлог не будет присутствовать во время этих разговоров.
Официальные лица также заявили, что команда Трампа нет планов присоединения представителей других крупных европейских государств к переговорам. По данным Politico, это может оскорбить союзников по НАТО, которые публично призвали президента Трампа обеспечить им место за столом переговоров.
Издание отмечает, что встреча может стать важным моментом в стремлении Трампа к мирному процессу, а также станет первой крупной встречей представителей России и Украины с начала войны в 2022 году.
Заметим, что ранее сегодня Bloomberg писал, что высокопоставленные чиновники США и России встретятся в Саудовской Аравии на следующей неделе.
Более того, 13 февраля сам президент Трамп заявил, что представители США, Украины и России якобы проведут встречу в Саудовской Аравии на следующей неделе.
Однако собеседник в президентской команде в комментарии РБК-Украина сообщил, что Украина не планировала проводить переговоры в Саудовской Аравии на следующей неделе.
Напомним, что вчера Саудовская Аравия выразила готовность принять встречу Трампа и Путина.
Стоит отметить, что украинский президент Владимир Зеленский прокомментировал слухи о возможных переговорах в Саудовской Аравии по Украине.
По его словам, это не серьезный разговор.
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