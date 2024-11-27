Команда Трампа подписала документ о передаче власти с администрацией Байдена, - Axios

Перехідна команда обраного президента США Дональда Трампа підписала меморандум щодо передачі влади з адміністрацією Джо Байдена. Це сталося пізніше, ніж мало бути.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Axios .

Зазначається, що угода надає новій адміністрації доступ до інформації федеральних агентств, яка необхідна для підготовки до прийняття на себе управління урядом.

Як пише Axios, встановлений графік процесу передачі президентської влади покликаний полегшити передачу контролю. Проте команда Трампа пропустила встановлені терміни 1 вересня та 1 жовтня, щоб підписати планові угоди з Управлінням спільних служб та Білим домом.

Тепер же перехідний період Трампа та обраного віце-президента США Джей Ді Венса здійснюватиметься за рахунок приватного фінансування та публічно розкриє імена спонсорів відповідно до умов, що були викладені у вівторок.

Також угода передбачає, що команда Трампа не використовуватиме урядові будівлі чи технології, надані Управлінням загальних служб. Це, у свою чергу, ймовірно, викличе побоювання щодо безпеки, враховуючи недавні спроби злому як мінімум однієї з президентських кампаній.

Умови, викладені перехідною командою Трампа, багато в чому суперечать протоколу та деяким усталеним процедурам, які використовувалися десятиліттями під час передачі влади.

Проте подібний прецедент вже траплявся. Зокрема, Трамп вирішив відмовитися від брифінгів розвідки, як тільки став кандидатом у президенти від Республіканської партії. Тоді він заявив Daily Mail, що не хоче, щоб його звинувачували у витоку інформації.

"Ця взаємодія дозволяє нашим передбачуваним кандидатам у кабінет розпочати критично важливу підготовку, включаючи розміщення десантних груп у кожному департаменті та агентстві, а також завершити впорядковану передачу влади", - заявила Сьюзі Уайлс, голова адміністрації Трампа.

Макс Стір, президент і генеральний директор Партнерства з державної служби, яке курирує Центр з переходу президентської влади, зазначив, що підписання угоди знаменує собою "позитивний крок на шляху до ефективного передання влади".

"Ця угода відкриває прямий доступ до інформації федеральних агентств, що вкрай важливо для готовності нової адміністрації розпочати управління з першого дня і має вирішальне значення для успіху переходу", - додав він.