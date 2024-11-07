ua en ru
Чт, 07 листопада News Daily Styler Travel
Війна в Україні Вибори в США Ізраїль новини Зеленський заяви Обличчя Війни
News Новини України Війна в Україні Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Енергетика Інфраструктура Tech Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди Lite Auto Realty
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори
Travel Біженцям Новини авіації Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Путівники Особистий досвід Вікенд Точки зору

Гарріс визнала поразку на виборах і пообіцяла мирну передачу влади

Четвер 07 листопада 2024 00:07
UA EN RU
Гарріс визнала поразку на виборах і пообіцяла мирну передачу влади Фото: віце-президент США Камала Гарріс (Getty Images)
Автор: Едуард Ткач

Кандидат у президенти США Камала Гарріс вперше звернулася до прихильників після поразки на виборах. Вона визнала результати та пообіцяла мирну передачу владі.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на трансляцію "Голос Америки українською".

Зокрема, Гарріс підтвердила інформацію про те, що вона говорила із новообраним президентом США Дональдом Трампом і привітала його з перемогою.

"Я знаю, що всі мають почуття та спектр емоцій зараз. Я це розумію, але треба прийняти результати цих виборів. Я раніше сьогодні говорила з обраним президентом Трампом і привітала його з перемогою. Я також йому сказала, що ми йому допомагатимемо в перехідній період, і ми мирним шляхом передамо владу", - заявила Гарріс.

Вона додала, що головний принцип американської дипломатії у тому, що "якщо ми програємо вибори, ми це приймаємо". Віце-президент наголосила, що це головна відмінність демократії від монархії та тиранії.

"Ми як нація віддані не президентові чи партії, а Конституції нашої країни", - сказала вона.

Крім того, під час виступу у Вашингтоні віце-президент висловила подяку за довіру, заявивши, що її серце сповнене любові до США. Також Гарріс подякувала чинному президентові Америки Джо Байдену за підтримку.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
Дональд Трамп Камала Гарріс Вибори в США
Результати виборів
Результати виборів
Хто перемагає в "хитких" штатах
Хто перемагає в "хитких" штатах
Камала Гарріс: кандидат від Демократів
Камала Гарріс: кандидат від Демократів
Дональд Трамп: кандидат від Республіканців
Дональд Трамп: кандидат від Республіканців