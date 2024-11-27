Команда Трампа подписала документ о передаче власти с администрацией Байдена, - Axios

Переходная команда избранного президента США Дональда Трампа подписала меморандум о передачи власти с администрацией Джо Байдена. Это произошло позже, чем должно было быть.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Axios .

Отмечается, что соглашение предоставляет новой администрации доступ к информации федеральных агентств, которая необходима для подготовки к принятию на себя управления правительством.

Как пишет Axios, установленный график процесса передачи президентской власти призван облегчить передачу контроля. Однако команда Трампа пропустила установленные сроки 1 сентября и 1 октября, чтобы подписать плановые соглашения с Управлением общих служб и Белым домом.

Теперь же переходный период Трампа и избранного вице-президента США Джей Ди Вэнса будет осуществляться за счет частного финансирования и публично раскроет имена спонсоров в соответствии с условиями, которые были изложены во вторник.

Также соглашение предусматривает, что команда Трампа не будет использовать правительственные здания или технологии, предоставленные Управлением общих служб. Это в свою очередь, вероятно, вызовет опасения по поводу безопасности, учитывая недавние попытки взлома как минимум одной из президентских кампаний.

Условия, изложенные переходной командой Трампа, во многом противоречат протоколу и некоторым устоявшимся процедурам, которые использовались десятилетиями при передаче власти.

Однако подобный прецедент уже случался. В частности, Трамп решил отказаться от брифингов разведки, как только стал кандидатом в президенты от Республиканской партии. Тогда он заявил Daily Mail, что не хочет, чтобы его обвиняли в утечке информации.

"Это взаимодействие позволяет нашим предполагаемым кандидатам в кабинет начать критически важную подготовку, включая размещение десантных групп в каждом департаменте и агентстве, и завершить упорядоченную передачу власти", - заявила Сьюзи Уайлс, глава администрации Трампа.

Макс Стир, президент и генеральный директор Партнерства по государственной службе, которое курирует Центр по переходу президентской власти, отметил, что подписание соглашения знаменует собой "позитивный шаг на пути к эффективной передаче власти".

"Это соглашение открывает прямой доступ к информации федеральных агентств, что крайне важно для готовности новой администрации приступить к управлению с первого дня и имеет решающее значение для успеха перехода", - добавил он.