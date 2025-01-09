Команда Трампа переглядає підхід до закінчення війни РФ проти України, - FT

Команда новообраного президента США Дональда Трампа переглядає підхід до закінчення російської агресії в Україні. Європейські чиновники вже проводять обговорення цього питання з майбутньою адміністрацією США.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Financial Times.

Один з анонімних чиновників зазначив, що команда Трампа "одержима силою". За його словами, саме через це команда майбутнього президента США переглядає підхід до України. "Уся команда одержима силою і хоче виглядати сильною, тому вони перекалібровують підхід до України", - сказав один із посадовців. За даними видання, у команді Трампа ще не придумали, як вирішити конфлікт. Це, як вважає FT, може означати, що підтримка України триватиме і після інавгурації обраного президента США Дональда Трампа.