ua en ru
Чт, 09 січня News Daily Styler Travel
Війна в Україні Зеленський заяви Близький Схід Обличчя Війни
News Новини України Війна в Україні Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Енергетика Інфраструктура Tech Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди Travel
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори

Очікування Трампа про завершення війни РФ проти України зсунулися в бік Великодня, - Леммі

Четвер 09 січня 2025 16:33
UA EN RU
Очікування Трампа про завершення війни РФ проти України зсунулися в бік Великодня, - Леммі Фото: Девід Леммі, голова МЗС Британії (Getty Images)
Автор: Іван Носальський

Обраний президент США Дональд Трамп поступово відмовляється від своїх заяв про те, що він зможе завершити війну Росії проти України за день. Його очікування зсунулися в бік Великодня.

Про це заявив міністр закордонних справ Британії Девід Леммі, повідомляє РБК-Україна з посиланням на The Guardian.

Леммі позитивно оцінює ознаки того, що Трамп відходить від своїх радикальних заяв про можливість досягнення мирної угоди між Україною і Росією за день. Така риторика була притаманна республіканцеві під час передвиборчої кампанії, але зараз ситуація змінилася.

"Дональд Трамп ще не прийшов до влади. Я думаю, що, судячи з того, що я бачив протягом останніх кількох днів, є ознаки невеликого відкату від цього відчуття, що якимось чином угода буде досягнута 21 січня, я думаю, що тепер це малоймовірно. І ми чуємо, що насправді терміни дещо зсунулися... у бік Великодня", - додав глава МЗС.

Варто зауважити, що Великдень цього року римо-католики, греко-католики і православні святкуватимуть в один день - 20 квітня.

Заяви Трампа

Нагадаємо, у вересні Дональд Трамп обіцяв, що якщо він переможе на виборах у США, то він у перший же день зателефонує президенту України Володимиру Зеленському та російському диктатору Володимиру Путіну і "угода буде укладена протягом 24 годин".

При цьому вчора, 8 січня, майбутній спецпредставник Трампа по Україні Кіт Келлог заявив, що він хоче за 100 днів знайти рішення для завершення війни Росії проти України.

Він припустив, що Трамп, Зеленський і Путін прийдуть до прийнятного рішення "в найближчій перспективі".

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
Російська Федерація Сполучені Штати Америки Великобританія Великдень Дональд Трамп Війна в Україні
NEWS
Останній від адміністрації Байдена. США оголосили про новий пакет допомоги для України
Останній від адміністрації Байдена. США оголосили про новий пакет допомоги для України
DAILY
Курс долара, ціни та зарплати: що чекає економіку України у 2025 році і як на неї вплине війна
Руслан Кислякфінансовий редактор РБК-Україна Курс долара, ціни та зарплати: що чекає економіку України у 2025 році і як на неї вплине війна