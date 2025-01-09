Команда Трампа пересматривает подход к окончанию войны РФ против Украины, - FT

Команда новоизбранного президента США Дональда Трампа пересматривает подход к окончанию российской агрессии в Украине. Европейские чиновники уже проводят обсуждение этого вопроса с будущей администрацией США.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Financial Times.

Один из анонимных чиновников отметил, что команда Трампа "одержима силой". По его словам, именно поэтому команда будущего президента США пересматривает подход к Украине. "Вся команда одержима силой и хочет выглядеть сильной, поэтому они перекалибровывают подход к Украине", - сказал один из чиновников. По данным издания, в команде Трампа еще не придумали, как решить конфликт. Это, как считает FT, может означать, что поддержка Украины будет продолжаться и после инаугурации избранного президента США Дональда Трампа.