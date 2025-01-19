Команда Трампа хоче зміни режиму у Венесуелі, - Axios

За словами радників Трампа, його команда хоче, щоб Мадуро пішов шляхом нещодавно поваленого сирійського диктатора Башара Асада. При цьому зазначають, що зміна режиму не обов'язково означає військові дії.

"Ми були б анітрохи не проти того, щоб Мадуро був сусідом з Асадом у Москві", - сказало одне з джерел.

Видання зазначає, що Венесуела за Мадуро стала величезною проблемою для Латинської Америки і США. На неї припадає найбільша сучасна міграція в Західній півкулі. Таким чином, за останнє десятиліття від режиму Мадуро втекли майже 8 млн осіб.

Крім того, під час своєї передвиборчої кампанії, Трамп звинуватив Мадуро в навмисному відправленні злочинних угруповань до США, таких як Tren de Aragua.

У середу сенатор від Флориди Марко Рубіо, який колись став ціллю замаху венесуельської організації, заявив, що Венесуела, багата на нафту і бідна грошима, "керується організацією, що займається наркоторгівлею та звела себе в ранг національної держави".

Тим часом найближчий союзник Венесуели - Куба, є найстарішим латиноамериканським ворогом Америки.

Відомо, що Трамп під час свого першого президентського терміну ввів проти Венесуели санкції. Однак наразі незрозуміло, як він хоче зробити так, щоб усунути Мадуро з посади.

Інтерес Трампа до зміни режиму у Венесуелі посилився після того, як у вівторок президент США Джо Байден, ухвалив рішення послабити обмеження Сполучених Штатів щодо Куби. Водночас Трамп вважає соціалістичний режим Куби центром проблем Латинської Америки.



Також Axios пише, інтерес Трампа до Венесуели є частиною ширшої політики нацбезпеки, що формується. Його заяви про купівлю Гренландії, погроза повернути контроль над Панамським каналом через присутність там Китаю, та загалом така тактика - включала в себе припущення щодо анексії Канади та щодо правильного вторгнення в Мексику.

Наприкінці минулого року нафтові компанії та інвестори розпочали кампанію тиску, намагаючись налагодити відносини між США та Венесуелою. Однак Трамп не виявляв ентузіазму з приводу укладення угоди з Мадуро.

"Нам не потрібно купувати енергію у Венесуели, коли у нас її в 55 разів більше, ніж у них", - сказав обраний президент США минулого місяця.

Крім того, відомо, що цього місяця Мадуро пригрозив вторгненням на територію США в Пуерто-Ріко. Губернаторка острова Дженніфер Гонсалес-Колон попросила зі свого боку Трапа відреагувати, однак він поки що нічого не говорив.