Лідера венесуельської опозиції більше місяця таємно ховали у посольстві Нідерландів, - NOS

Лідер опозиції Венесуели Едмундо Гонгалес понад місяць таємно перебував у посольстві Нідерландів у Каракасі. Наразі він вирушив до Іспанії, де отримав політичний притулок.

Про це заявив міністр закордонних справ Нідерландів Каспар Вельдкамп, повідомляє РБК-Україна з посиланням на NOS .

За його словами, опозиційний кандидат у президенти Венесуели сам попросив Нідерланди надати йому притулок через побоювання за свою безпеку.

Це сталося після того, як через незгоду з оголошеними результатами виборів глави держави в країні виникли протести. У свою чергу, низці представників венесуельської опозиції почала загрожувати реальна небезпека.

"Дехто з них був заарештований після виборів, а про деяких з того часу більше нічого не було чути. Ця загроза також поширювалася на кандидата від опозиції Гонсалеса", - зазначив Вельдкамп.

Так, останніми днями лідер венесуельської опозиції перейшов до іспанського посольства у Венесуелі. Звідти його забрали військовим літаком до Іспанії, де йому надали політичний притулок.

Вибори у Венесуелі та протести

Виборча рада Венесуели оголосила переможцем президентських виборів 28 липня Ніколаса Мадуро, який перебуває при владі з 2013 року. Опозиція стверджує, що за результатами підрахунку 90% голосів перемогу здобув їхній кандидат - Едмундо Гонсалес.

Як пише NOS, через кілька днів після виборів тисячі людей вийшли на вулиці на знак протесту проти результатів. Проте демонстрації були жорстко пригнічені. Щонайменше 27 людей було вбито та 2400 заарештовано.

У свою чергу лідера опозиції Гонгалеса не бачили на публіці після виборів президента. Ордер на його арешт було видано у Венесуелі минулого вівторка, а сьогодні вранці було оголошено, що він залишив країну.

Гонгалеса звинувачують, серед іншого, у підбурюванні до заколоту та змові після того, як він заявив про свою перемогу на виборах президента.