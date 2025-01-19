Команда Трампа хочет смены режима в Венесуэле, - Axios

По словам советников Трампа, его команда хочет, чтобы Мадуро пошел по пути недавно свергнутого сирийского диктатора Башара Асада. При этом отмечают, что смена режима не обязательно означает военные действия.

"Мы были бы нисколько не против того, чтобы Мадуро соседствовал с Асадом в Москве", - сказал один из источников.

Издание отмечает, что Венесуэла при Мадуро стала огромной проблемой для Латинской Америки и США. На нее приходится крупнейшая современная миграция в Западном полушарии. Таким образом, за последнее десятилетие от режима Мадуро бежали почти 8 млн человек.

Кроме того, во время своей предвыборной кампании, Трамп обвинил Мадуро в намеренной отправке преступник группировок в США, таких как Tren de Aragua.

В среду сенатор от Флориды Марко Рубио, который когда-то стал целью покушения венесуэльской организации, заявил, что Венесуэла, которая богата нефтью и бедная деньгами, "управляется организацией, которая занимается наркоторговлей и возвела себя в ранг национального государства".

Тем временем ближайший союзник Венесуэлы - Куба, является старейшим латиноамерикански‌м врагом Америки.

Известно, что Трамп во время своего первого президентского срока ввел против Венесуэлы санкции. Однако сейчас неясно, как он хочет сделать так, чтобы отстранить Мадуро от должности.

Интерес Трампа к смене режима в Венесуэле усилился после того, как во вторник президент США Джо Байден, принял решение ослабить ограничения Соединенных Штатов в отношение Кубы. В то же время Трамп считает социалистический режим Кубы центром проблем Латинской Америки.



Также Axios пишет, интерес Трампа к Венесуэле является частью более широкой формирующейся политики нацбезопасности. Его заявления о покупке Гренландии, угроза вернуть контроль над Панамским каналом из-за присутствия там Китая, и в целом такая тактика - включала в себя предположения об аннексии Канады и по правильном вторжении в Мексику.

В конце прошлого года нефтяные компании и инвесторы начали кампанию давления, пытаясь наладить отношения между США и Венесуэлой. Однако Трамп не проявлял энтузиазма по поводу заключения сделки с Мадуро.

"Нам не нужно покупать энергию у Венесуэлы, когда у нас ее в 55 раз больше, чем в них", - сказал избранный президент США в прошлом месяце.

Кроме того, известно, что в этом месяце Мадуро пригрозил вторжением на территорию США в Пуэрто-Рико. Губернатор острова Дженнифер Гонсалес-Колон попросила в свою очередь Трапа отреагировать, однако он пока ничего не говорил.