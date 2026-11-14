Команда Трампа готовит "жесткий ответ" на расследование Конгресса

Белый дом готовится агрессивно противодействовать масштабным расследованиям со стороны Демократической партии после победы политической силы на промежуточных выборах в США.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на The New York Times .

Администрация президента США планирует не только препятствовать запросам Конгресса, но и квалифицировать некоторые действия законодателей как возможные уголовные преступления.

По информации издания, главным координатором этой стратегии станет новый руководитель аппарата Белого дома Стивен Миллер. К ее разработке также привлечены Министерство юстиции и юридическая служба президентской администрации.

Демократы, со своей стороны, намерены провести масштабные проверки деятельности Дональда Трампа, членов его семьи, представителей администрации и крупнейших финансовых доноров президента.

В частности, сенатор Элизабет Уоррен, конгрессмен Роберт Гарсия и сенатор Ричард Блюменталь объявили о начале расследования в отношении организатора сбора пожертвований Мередит О'Рурк. По имеющимся данным, она обеспечила привлечение более 800 млн долларов на строительные проекты Трампа.

"Операция по сбору средств, которой, по сообщениям, руководит президент Трамп при вашем содействии, вызывает серьезные подозрения в возможной коррупции и предоставлении политических услуг в обмен на пожертвования", - написали законодатели.

Представитель организации, занимающейся сбором пожертвований, отверг обвинения и заявил, что Трампа невозможно купить.

Сам американский президент призвал Министерство юстиции проверить действия представителей Демократической партии.

"Многим людям, всем невинным, поступили письма с угрозами от политических лидеров Демократической партии. Этим я поручаю Министерству юстиции немедленно расследовать этот преступный акт!" - написал Трамп в социальной сети.

Впоследствии федеральный прокурор Южного округа Техаса Аарон Рейтц обратился к сенатору Блюменталю. Он предупредил о возможных серьезных юридических последствиях, если тот продолжит расследование в отношении спонсоров строительства бального зала Белого дома.

Генеральный прокурор США Тодд Бланш заверил, что в настоящее время уголовные расследования в связи с заявлениями будущих членов Конгресса не проводятся. Вместе с тем он не исключил, что при определенных обстоятельствах угрозы могут стать основанием для уголовной ответственности.

"Может наступить момент, когда критика превращается в угрозу. Существуют угрозы, которые также могут быть допустимы, но в определенный момент это становится преступлением", - заявил Бланш.