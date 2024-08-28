Команда МВФ відвідає Україну наступного тижня: Bloomberg дізналось мету

Програма МВФ

Нагадаємо, 31 березня 2023 року була схвалена угода України про EFF з доступом у розмірі 15,6 млрд доларів.

За програмою Україна отримала політичні зобов'язання від партнерів щодо надання 122 млрд доларів до 2027 року. Очікується, що МВФ надасть Україні у 2024 році понад 5 млрд доларів.

Тим часом, минулого місяця стало відомо, що МВФ має намір знизити комісію для великих позичальників, зокрема України. Зауважимо, що на початок липня цього року Україна заборгувала МВФ 10,5 млрд СПЗ, що прирівнюєтьсся до близько 13,8 млрд доларів. Борг України другий за величиною після Аргентини.

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