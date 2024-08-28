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Команда МВФ посетит Украину на следующей неделе: Bloomberg узнало цель

Фото: Команда МВФ посетит Украину на следующей неделе (Getty Images)
Автор: Карина Левицкая

Команда Международного валютного фонда на следующей неделе посетит Украину. Во время встречи с официальными лицами в Украине планируют пересмотреть перспективы бюджета.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Bloomberg.

 

Программа МВФ

Напомним, 31 марта 2023 года было одобрено соглашение Украины об EFF с доступом в размере 15,6 млрд долларов.

По программе Украина получила политические обязательства от партнеров по предоставлению 122 млрд долларов до 2027 года. Ожидается, что МВФ предоставит Украине в 2024 году более 5 млрд. долларов.

Между тем, в прошлом месяце стало известно, что МВФ намерен снизить комиссию для крупных заемщиков, в частности, Украины. Отметим, что на начало июля этого года Украина задолжала МВФ 10,5 млрд СДР, что приравнивается к около 13,8 млрд долларов. Долг Украины второй по величине после Аргентины.

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МВФ