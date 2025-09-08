Лідерів ЄС не буде? До США прибув європейський посланець для переговорів щодо санкцій

Раніше президент Європейської ради Антоніу Кошта повідомив, що ЄС готує вже 19-й пакет санкцій проти Росії. Візит делегації до Вашингтона має допомогти узгодити деталі цього пакета з американськими партнерами.

Серед можливих заходів - обмеження роботи російських платіжних і кредитних систем, криптобірж, а також нові кроки проти нафтової торгівлі країни.

7 вересня Трамп повідомив, що цього тижня до США нібито прибудуть європейські лідери для обговорення припинення війни в Україні. Деталей щодо конкретних учасників він не надав.

Також президент США 7 вересня заявив, що він готовий перейти до "другого етапу" введення санкцій проти Росії.

Нагадаємо, видання Bild повідомляло, що президент США провів "гарячу" телефонну розмову з європейськими лідерами після зустрічі "коаліції рішучих" у Парижі. Він звинуватив країни ЄС у закупівлі російської нафти, що допомагає фінансувати військову машину Кремля.

Тим часом The Wall Street Journal писало, що попри домовленості з європейськими партнерами, Трамп не взяв на себе конкретних зобов’язань щодо запровадження нових санкцій проти Росії.