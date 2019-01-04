Колядки на Рождество для взрослых и детей

Иллюстративное фото (pixabay.com)

Колядки поют в Украине в ночь накануне Рождества

Праздник Рождества невозможно представить без "вечери" в Сочельник, колядования и вертепа. Колядки на Рождество Христово можно услышать во всех регионах Украины. Styler собрал самые популярные рождественские песни для веселого праздничного развлечения.

Колядки на Рождество: значение и история

Колядки традиционно содержали пожелания здоровья, богатства, хорошего урожая в будущем году. Исполняли их дети и молодежь. Ватагами они ходили от дома к дому, держа в руках звезду, напоминающую о рождении Иисуса, и исполняли песни, а взамен получали щедрое угощение.

Фото: Рождественские колядки в Украине (instagram.com/virid_edge)

Ученые-этнографы утверждают, что корни этого обряда намного древнее, чем христианство на нашей земле, и связывают праздник с праздником Коляды (рождения нового солнца), оттуда и термин - колядки. Хотя существует и другое объяснение такого названия - латинское слово "календа" - первый день месяца в Древнем Риме. Как бы там ни было, соблюдение древних традиций - дело похвальное, поэтому приступаем к изготовлению рождественской звезды и разучиванию колядок.

Самые популярные колядки на Рождество (на украинском и русском языке)

На современном этапе в Украине можно услышать разные рождественские песни: известные авторы пишут специальные песни, многие из которых становятся хитами в разгар праздников. Но 6 января принято вспоминать и исполнять именно древние колядки.

Фото: Колядование у одного хозяина на Гуцульщине может продолжаться свыше 2-3 часов (pixabay.com/HansLinde)

Универсальной поздравительной песней, которую можно рассказать и как стихотворение, считается следующая:

Коляд, коляд, коляда,

Хай обходить вас біда.

І нехай на ваш поріг

Прийде радість в Новий рік.

Щоб в добробуті цвіли,

Щоб щасливо ви жили,

І щоб рік цей молодий

Вам був кращий за старий.

Друзів зичимо багато;

Щоб у будні та на свято

Ваші гнулися столи.

Щоб здорові всі були!

Фото: Праздник Рождества наполнен волшебной атмосферой (pixabay.com/cocoparisienne)

Отдельной группой выделяются колядки на Рождество для детей. Они имеют шутливую форму не только пожеланий и поздравлений, но иногда и "запугиваний" скупых хозяев:

Коляд, коляд, колядниця,

Добра з медом паляниця,

А без меду не така,

Дайте, тітко, пирога.

Як не дасте пирога,

Возьму бика за рога,

Поведу на торжок,

Куплю собі пиріжок.

* * *

Коляда, коляда,

Дай, дядьку, пирога!

Як не даси пирога,

Візьму вола за рога,

Та виведу на моріг,

Та виломлю правий ріг.

У ріг буду трубити,

Волом буду робити,

Хвостом буду поганять

Та на гречку орать.

Добривечір!

Фото: Обряд колядования - веселое развлечение (pixabay.com/Couleur)

Я - маленький хлопчик,

Сів собі на стовпчик,

В сопілочку граю,

Діток забавляю.

А ви, люди, чуйте,

Коляду готуйте.

Яблучка, горішки -

Це мої потішки.

* * *

Колядин-дин,

Я, бабусю, один.

Винеси мені пиріжок

Та положи у мішок.

З руками, з ногами,

Щоб бігав за нами.

Фото: Колядовать начинают 6 января (pixabay.com/jill111)

Многие украинские колядки на Рождество - это серьезные песни, прославляющие светлый праздник рождения Божьего сына, они не такие древние, как "языческие", но тоже очень красивые:

Ой на річці на Йордані,

Там Пречиста ризи прала,

Свого сина сповивала,

На ялині колихала.

Прилетіли три янголи,

Взяли Христа під небеса.

Всі небеса розтворилися,

Всім святим поклонилися.

А настоящим патриотам своей страны можно выучить более современный вариант колядки:

Ой, колядо-колядине!

Ішла полем господиня,

З торби жито брала,

Ниви засівала:

Вроди, Боже, жито

На довгії літа,

На щастя родині

І всій Україні.

Разучивая будущий репертуар, можно вспомнить и прикольные колядки на Рождество на русском языке:

Коляда, коляда,

Накануне Рождества!

Тетенька добренька,

Пирожка-то сдобненька

Не режь, не ломай,

Поскорее подавай,

Двоим, троим,

Давно стоим,

Да не выстоим!

Печка-то топиться,

Пирожка-то хочется!

Иллюстративное фото (pixabay.com)

Ты, хозяин, не томи,

Поскорее подари!

А как нынешний мороз

Не велит долго стоять,

Велит скоро подавать:

Либо из печи пироги,

Либо денег пятачок,

Либо щей горшок!

Подай тебе Бог

Полный двор животов!

И в конюшню коней,

В хлевушку телят,

В избушку ребят

И в подпечку котят!

***

Не дашь мне ватрушки -

Получишь по макушке!

Не дашь пирога -

Уведу корову за рога!

Возвращайтесь к народным истокам - это действительно здорово!

Напомним, Джамала поздравила украинцев с праздниками известной рождественской песней.

Кстати, историк рассказал, когда украинцы будут массово отмечать Рождество 25 декабря.

Видео: РБК-Украина