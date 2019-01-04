Колядки на Рождество для взрослых и детей

Колядки поют в Украине в ночь накануне Рождества
Праздник Рождества невозможно представить без "вечери" в Сочельник, колядования и вертепа. Колядки на Рождество Христово можно услышать во всех регионах Украины. Styler собрал самые популярные рождественские песни для веселого праздничного развлечения.
Колядки традиционно содержали пожелания здоровья, богатства, хорошего урожая в будущем году. Исполняли их дети и молодежь. Ватагами они ходили от дома к дому, держа в руках звезду, напоминающую о рождении Иисуса, и исполняли песни, а взамен получали щедрое угощение.
Фото: Рождественские колядки в Украине (instagram.com/virid_edge)
Ученые-этнографы утверждают, что корни этого обряда намного древнее, чем христианство на нашей земле, и связывают праздник с праздником Коляды (рождения нового солнца), оттуда и термин - колядки. Хотя существует и другое объяснение такого названия - латинское слово "календа" - первый день месяца в Древнем Риме. Как бы там ни было, соблюдение древних традиций - дело похвальное, поэтому приступаем к изготовлению рождественской звезды и разучиванию колядок.
На современном этапе в Украине можно услышать разные рождественские песни: известные авторы пишут специальные песни, многие из которых становятся хитами в разгар праздников. Но 6 января принято вспоминать и исполнять именно древние колядки.
Фото: Колядование у одного хозяина на Гуцульщине может продолжаться свыше 2-3 часов (pixabay.com/HansLinde)
Универсальной поздравительной песней, которую можно рассказать и как стихотворение, считается следующая:
Коляд, коляд, коляда,
Хай обходить вас біда.
І нехай на ваш поріг
Прийде радість в Новий рік.
Щоб в добробуті цвіли,
Щоб щасливо ви жили,
І щоб рік цей молодий
Вам був кращий за старий.
Друзів зичимо багато;
Щоб у будні та на свято
Ваші гнулися столи.
Щоб здорові всі були!
Фото: Праздник Рождества наполнен волшебной атмосферой (pixabay.com/cocoparisienne)
Отдельной группой выделяются колядки на Рождество для детей. Они имеют шутливую форму не только пожеланий и поздравлений, но иногда и "запугиваний" скупых хозяев:
Коляд, коляд, колядниця,
Добра з медом паляниця,
А без меду не така,
Дайте, тітко, пирога.
Як не дасте пирога,
Возьму бика за рога,
Поведу на торжок,
Куплю собі пиріжок.
* * *
Коляда, коляда,
Дай, дядьку, пирога!
Як не даси пирога,
Візьму вола за рога,
Та виведу на моріг,
Та виломлю правий ріг.
У ріг буду трубити,
Волом буду робити,
Хвостом буду поганять
Та на гречку орать.
Добривечір!
Фото: Обряд колядования - веселое развлечение (pixabay.com/Couleur)
Я - маленький хлопчик,
Сів собі на стовпчик,
В сопілочку граю,
Діток забавляю.
А ви, люди, чуйте,
Коляду готуйте.
Яблучка, горішки -
Це мої потішки.
* * *
Колядин-дин,
Я, бабусю, один.
Винеси мені пиріжок
Та положи у мішок.
З руками, з ногами,
Щоб бігав за нами.
Фото: Колядовать начинают 6 января (pixabay.com/jill111)
Многие украинские колядки на Рождество - это серьезные песни, прославляющие светлый праздник рождения Божьего сына, они не такие древние, как "языческие", но тоже очень красивые:
Ой на річці на Йордані,
Там Пречиста ризи прала,
Свого сина сповивала,
На ялині колихала.
Прилетіли три янголи,
Взяли Христа під небеса.
Всі небеса розтворилися,
Всім святим поклонилися.
А настоящим патриотам своей страны можно выучить более современный вариант колядки:
Ой, колядо-колядине!
Ішла полем господиня,
З торби жито брала,
Ниви засівала:
Вроди, Боже, жито
На довгії літа,
На щастя родині
І всій Україні.
Разучивая будущий репертуар, можно вспомнить и прикольные колядки на Рождество на русском языке:
Коляда, коляда,
Накануне Рождества!
Тетенька добренька,
Пирожка-то сдобненька
Не режь, не ломай,
Поскорее подавай,
Двоим, троим,
Давно стоим,
Да не выстоим!
Печка-то топиться,
Пирожка-то хочется!
Иллюстративное фото (pixabay.com)
Ты, хозяин, не томи,
Поскорее подари!
А как нынешний мороз
Не велит долго стоять,
Велит скоро подавать:
Либо из печи пироги,
Либо денег пятачок,
Либо щей горшок!
Подай тебе Бог
Полный двор животов!
И в конюшню коней,
В хлевушку телят,
В избушку ребят
И в подпечку котят!
***
Не дашь мне ватрушки -
Получишь по макушке!
Не дашь пирога -
Уведу корову за рога!
Возвращайтесь к народным истокам - это действительно здорово!
Напомним, Джамала поздравила украинцев с праздниками известной рождественской песней.
Кстати, историк рассказал, когда украинцы будут массово отмечать Рождество 25 декабря.
Видео: РБК-Украина