Джамала поздравила украинцев с праздниками известной рождественской песней

Видео: Jamala & Enjoy! Records - All I Want For Christmas Is You (youtube.com/Jamala)

Знаменитая украинская певица Джамала, которая поделилась новогодним воспоминанием, необычным образом поздравила украинцев с Новым годом и Рождеством. Артистка в окружении своей команды перепела знаменитый праздничный хит Мэрайи Кэри All I Want For Christmas Is You. Ролик был опубликован на официальном YouTube-аккаунте Джамалы.

"Спасибо всем, кто был с нами в этом году, поддерживал и помогал звучать нашей музыке, создавал невероятные видео, концерты, статьи, спецпроекты. Вы - команда мечты"", – написала певица.

Фото: Джамала с командой (instagram.com/jamalajaaa)

Кусочек ролика исполнительница также опубликовала на своей странице в Instagram.

"Я поздравляю всех с Новым годом и Рождеством! Спасибо, что были рядом этот год", - отметила она.

Кадр из видео (youtube.com/Jamala)

В комментариях поклонники благодарят Джамалу за такой сюрприз и также поздравляют ее с праздниками.

"Это очень атмосферно. Придает новогоднее настроение";

"Ваууууу!!! Ви-супер!!!!!! Натхнення,творчих здобутків та головне миру Вашій родині";

"Спасибо что вы были с нами этот год!";

"А я вас поздравляю. Такое тёплое и очень крутое виде. Спасибо вам за этот год! Он был очень насыщенным, и я его точно никогда не забуду. Лучшие!!!";

"Це дуже круто", - пишут подписчики певицы.

Скриншот комментариев (instagram.com/jamalajaaa)

Напомним, ранее Джамала призналась, что больше любит дарить подарки, чем получать. Также исполнительница заинтриговала своих подписчиков, пообещав некоторым счастливчикам также преподнести сюрпризы. Правда, Джамала пока что не придумала, что именно это будет.

Отметим, что Джамала растрогала сеть нежным фото с сыночком Эмиром-Рахманом, который родился в марте 2018 года.

Джамала: биография (видео: РБК-Украина)