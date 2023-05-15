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У Колумбії стався землетрус

Фото: землетрус зафіксований у Колумбії (Getty Images)
Автор: Володимир Костирін

У Колумбії зафіксовано землетрус, магнітуда якого склала 4,8 бала за шкалою Ріхтера.

Про це передає РБК-Україна з посиланням на Reuters.

Землетрус стався в неділю неподалік Вільявісенсіо, що розташоване приблизно за 75 км на південний схід від столиці країни Боготи.

За даними Європейсько-середземноморського сейсмологічного центру, епіцентр знаходився на глибині 30 км.

Спочатку магнітуда землетрусу оцінили на 5,5 балів, проте пізніше в центрі знизили силу до 4,8.

Біля Вільявісенсіо в Колумбії зафіксовано землетрус (фото: скрін volcanodiscovery.com/google.com/maps)

Раніше повідомлялося, що 10 травня у префектурі Ішикава в Японії, яка постраждала від потужного землетрусу на початку місяця, знову було зафіксовано сильні підземні поштовхи.

Так, нагадаємо, що 6 травня в центральній частині Японії стався сильний землетрус, внаслідок якого щонайменше одна людина загинула і 21 отримали поранення, також ряд будівель обрушилися.

Перед цим біля берегів Аляски стався землетрус, магнітуда якого склала 6,2 бала за шкалою Ріхтера.

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Колумбия