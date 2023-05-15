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В Колумбии произошло землетрясение

Фото: землетрясение зафиксировано в Колумбии (Getty Images)
Автор: Владимир Костырин

В Колумбии зафиксировано землетрясение, магнитуда которого составила 4,8 балла по шкале Рихтера.

Об этом передает РБК-Украина со ссылкой на Reuters.

Землетрясение произошло в воскресенье недалеко от Вильявисенсио, что расположено примерно в 75 км на юго-восток от столицы страны Боготы.

По данным Европейско-средиземноморского сейсмологического центра, эпицентр находился на глубине 30 км.

Изначально магнитуда землетрясения была оценена на 5,5 баллов, однако позже в центре снизили силу до 4,8.

Возле Вильявисенсио в Колумбии зафиксировано землетрясение (фото: скрин volcanodiscovery.com / google.com/maps)

Ранее сообщалось, что 10 мая в префектуре Ишикава в Японии, которая пострадала от мощного землетрясения в начале месяца, снова были зафиксированы сильные подземные толчки.

Так, напомним, что 6 мая в центральной части Японии произошло сильное землетрясение, в результате которого по меньшей мере один человек погиб и 21 получили ранения, также ряд зданий обрушились.

Перед этим у берегов Аляски произошло землетрясение, магнитуда которого составила 6,2 балла по шкале Рихтера.

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Колумбия