У Колумбії стався потужний землетрус, загинули понад 100 людей

Що відомо про кількість жертв

Дані про загиблих оновлювалися протягом дня кілька разів:

спочатку йшлося про 21 загиблого (за даними Noticias Caracol);

згодом цифра зросла до 69 (за інформацією AFP з посиланням на місцеву владу);

пізніше видання The Washington Post повідомило про 73 жертви;

за найновішими даними Reuters, кількість загиблих сягнула щонайменше 111 осіб.

Точна цифра постраждалих досі уточнюється - у кількох регіонах повідомляють про поранених і обвалені фасади будівель.

Епіцентр поштовхів зафіксували неподалік невеликого міста Сан-Хосе-дель-Пальмар у департаменті Чоко. Значних руйнувань зазнала Кібдо - столиця цього департаменту. Не менше постраждала Перейра в департаменті Рісаральда: тут у міжнародному аеропорту Матеканья обвалилася частина даху пасажирського термінала, і під завалами загинули троє людей. У містах Калі та Манісалес зірвало фасади багатьох будівель, а в Манісалесі додатково пошкоджено одну з веж місцевого собору.

Наскільки далеко відчули поштовхи

Землетрус стався близько 07:30 за місцевим часом, і його наслідки вийшли далеко за межі Колумбії - поштовхи відчули у Венесуелі, Панамі та Еквадорі. Місцева влада зараз оцінює масштаб збитків і обіцяє найближчим часом оприлюднити перший офіційний звіт.

На ситуацію вже відреагували у Вашингтоні. Держсекретар США Марко Рубіо запропонував Колумбії допомогу і заявив у соціальних мережах, що адміністрація президента Дональда Трампа уважно стежить за розвитком подій.