У Колумбії стався потужний землетрус, загинули понад 100 людей

На тихоокеанському узбережжі Колумбії 10 серпня стався потужний землетрус магнітудою 7,4. Поштовхи відчули в Боготі, Венесуелі, Панамі та Еквадорі, загинули щонайменше 111 людей.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Reuters.
Що відомо про кількість жертв
Дані про загиблих оновлювалися протягом дня кілька разів:
спочатку йшлося про 21 загиблого (за даними Noticias Caracol);
згодом цифра зросла до 69 (за інформацією AFP з посиланням на місцеву владу);
пізніше видання The Washington Post повідомило про 73 жертви;
за найновішими даними Reuters, кількість загиблих сягнула щонайменше 111 осіб.
Точна цифра постраждалих досі уточнюється - у кількох регіонах повідомляють про поранених і обвалені фасади будівель.
Епіцентр поштовхів зафіксували неподалік невеликого міста Сан-Хосе-дель-Пальмар у департаменті Чоко. Значних руйнувань зазнала Кібдо - столиця цього департаменту. Не менше постраждала Перейра в департаменті Рісаральда: тут у міжнародному аеропорту Матеканья обвалилася частина даху пасажирського термінала, і під завалами загинули троє людей. У містах Калі та Манісалес зірвало фасади багатьох будівель, а в Манісалесі додатково пошкоджено одну з веж місцевого собору.
Наскільки далеко відчули поштовхи
Землетрус стався близько 07:30 за місцевим часом, і його наслідки вийшли далеко за межі Колумбії - поштовхи відчули у Венесуелі, Панамі та Еквадорі. Місцева влада зараз оцінює масштаб збитків і обіцяє найближчим часом оприлюднити перший офіційний звіт.
На ситуацію вже відреагували у Вашингтоні. Держсекретар США Марко Рубіо запропонував Колумбії допомогу і заявив у соціальних мережах, що адміністрація президента Дональда Трампа уважно стежить за розвитком подій.
Наприкінці липня - на початку серпня найсильніший за 40 років землетрус магнітудою 4,7 бала стався в Італії - поштовхи відчули у курортному Поццуолі неподалік Неаполя, є постраждалі. Трохи раніше сейсмологи зафіксували у Японії один з наймогутніших землетрусів за всю історію спостережень.
Проте найруйнівнішим за останній час залишається землетрус у Венесуелі 24 червня. Тоді країну сколихнули одразу два поштовхи - магнітудою 7,2 та 7,5 - з різницею менш ніж у хвилину, причому того дня в країні відзначали державне свято (День армії), тому багато людей були вдома. Спочатку йшлося про щонайменше 1700 загиблих, але згодом ця цифра зросла до понад 5300 людей, ще понад 15 тисяч втратили житло, а пошкоджено виявилося майже 2 млн будівель.